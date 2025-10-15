Video: सिर पकड़ झकझोरा, मारे थप्पड़, मासूम को पिटता देख गुस्साए पिता ने महिला टीचर को खूब कूटा

Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चों के स्कूल में हुई एक चौंकाने वाली घटना दिखाई दे रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल में कुछ बच्चे क्लास में बैठे थे. इस दौरान एक टीचर ने एक बच्चें को अपनी गोद में उठा रखा था. वहीं दूसरी टीचर एक बच्चे को एप्रन पहनाने की कोशिश कर रही थी.

गुस्से में टीचर ने बच्चे को मारा

बच्चा एप्रन पहनने से मना कर रहा था और जोर-जोर से रो रहा था. बच्चे की जिद और रोने की वजह से टीचर गुस्से में आ गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि गुस्से में टीचर ने बच्चे को मारा और उसे जबरदस्ती एप्रन पहनाने की कोशिश की. बच्चे के रोने और चीखने की आवाज स्कूल में सुनाई दी. इसी बीच बच्चे के पिता दूर से यह सब देख रहा था. जब पिता ने देखा कि उनके बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, तो वह तुरंत दौड़ते हुए वहां पहुंचा.

Father had enough after seeing what happened to his kid at school pic.twitter.com/cvM5jEwWgI — Fights Only (@fightsonlyy) October 13, 2025

पिता और टीचर के बीच शुरू हुई मारपीट

शुरुआत में दोनों के बीच बहस हुई. बहस धीरे-धीरे बढ़ती गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया. थोड़ी देर बाद यह बहस हाथापाई में बदल गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि पिता और टीचर के बीच जोर-जबरदस्ती और मारपीट शुरू हो गई.

वहीं, आसपास मौजूद अन्य टीचर और स्टाफ ने दोनों को अलग करने की कोशिश की. उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, ताकि मामला और गंभीर न हो. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में गुस्सा और चिंता फैल गई. लोगों का कहना है कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल गलत है और किसी भी शिक्षक को मारपीट या जबरदस्ती करने का अधिकार नहीं है.