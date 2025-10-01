Video: आप भी रखें अपने बच्चे का ख्याल! ऑटो के पहिए के नीचे आया मासूम, हादसे का वीडियो वायरल

Video: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान और डर के माहौल में आ गया. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मासूम बच्चा घर के बाहर खेल रहा था. बच्चा अपनी मासूमियत में खेल में व्यस्त था और आसपास के खतरों के प्रति बिल्कुल सतर्क नहीं था.

बच्चा ऑटो के पहिए के नीचे आया

इसी दौरान घर के बाहर ऑटो चालक अपना ऑटो बाहर निकाल रहा था. चालक ने पीछे नहीं देखा कि बच्चा खेल रहा है. अचानक, बच्चा ऑटो के पहिए के नीचे आ गया. जैसे ही बच्चा पहिए के नीचे आया, वह डर के मारे रोने लगा. इसी आवाज और अचानक घटना से चालक का ध्यान गया. उसने तुरंत बच्चे को अपने हाथों में उठाया.

भाई इस वीडियो में एक बच्चा ऑटो के पहिए के नीचे आ जाता है,



इसलिए अपने बच्चों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।

भाई जिसके भी बच्चे है ओ अपने बच्चों को अपने नजर के सामने ही सखे। pic.twitter.com/HMM3ykfY5g — Pramod Yadav (@PRAMODRAO278121) October 1, 2025

गनीमत यह रही कि बच्चे को केवल मामूली चोटें आईं और कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ. यदि चालक ने समय पर ध्यान नहीं दिया होता तो यह घटना बेहद खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती थी.

सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो

यह पूरा घटनाक्रम पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिससे सभी लोग यह देखकर सकते हैं कि थोड़ी सी लापरवाही कितनी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. वीडियो देखने वाले लोगों ने इसे देखकर चेतावनी के तौर पर लिया और सभी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही घातक हो सकती है.

बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना बेहद जरूरी है. बच्चों को सड़क और वाहनों के खतरों के बारे में समझाना चाहिए और कभी भी उन्हें बिना निगरानी के खेलने नहीं देना चाहिए.