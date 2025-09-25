हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: गजब पागल आदमी है! चलती कार रोक बोनट पर बैठा, फिर छत पर चढ़ा, बेंगलुरु का वीडियो वायरल

Viral Video: कर्नाटक के बेंगलुरु में नोवोटेल में एक युवक चलती कार को रोककर उसके बोनट पर बैठ गया और फिर छत पर चढ़ने की कोशिश करने लगा. युवक ने केवल पैंट और चश्मा पहना था. देखें वायरल वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 25 Sep 2025 09:50 AM (IST)
Preferred Sources

Karnataka News: कर्नाटक के नोवोटेल, आउटर रिंग रोड के पास का अजीबोगरीब वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक ने बीच सड़क पर चलती कार को रोक लिया. कार रुकते ही युवक सीधे उसके बोनट पर चढ़ गया और वहां बैठकर चालक को इशारे करने लगा कि गाड़ी आगे बढ़ाओ. यह नजारा देखकर वहां से गुजर रहे लोग भी हैरान रह गए.

कार की छत पर चढ़ने की कोशिश की

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि युवक ने ना तो शर्ट पहनी हुई है और ना ही कोई और ऊपरी कपड़ा. उसने केवल एक पैंट पहन रखी है और आंखों पर काले रंग का चश्मा लगाया हुआ है. उसकी हरकतें देखकर लग रहा था कि वह नशे की हालत में है या फिर जानबूझकर स्टंट कर रहा है.

इतना ही नहीं, युवक बोनट पर बैठने के बाद भी नहीं रुका. उसने कार की छत पर चढ़ने की कोशिश भी की. जैसे ही वह ऊपर चढ़ने लगा, चालक ने अचानक गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा दिया, जिससे युवक संतुलन नहीं बना पाया और नीचे उतर गया. गनीमत रही कि युवक को कोई चोट नहीं लगी, वरना यह घटना किसी बड़े हादसे में बदल सकती थी.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से फैल रहा है. लोग इसे देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई इसे पागलपन बता रहा है तो कोई इसे फिल्मी स्टाइल का स्टंट कह रहा है. कुछ लोग चालक की समझदारी की भी तारीफ कर रहे हैं कि उसने समय रहते कार आगे बढ़ा दी, जिससे युवक छत पर चढ़ नहीं सका.

हालांकि, इस तरह की हरकतें न सिर्फ खतरनाक होती हैं बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल देती हैं. वीडियो देखने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कोई और युवक इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न जुटा सके. 

Published at : 25 Sep 2025 09:49 AM (IST)
Bengaluru Karnataka News VIRAL VIDEO
