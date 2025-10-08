Video: आते-आते लौट गए यमराज! ड्राइवर ने बचा ली बच्ची की जान, वीडियो देख सेल्यूट करेंगे आप!

Road Accident: सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी बच्ची दौड़ते हुए सड़क पार कर रही थी. बच्ची सड़क पार करते समय बिना इधर-उधर ध्यान दिए भाग रही थी, जिससे स्थिति काफी खतरनाक हो गई.

बाल-बाल बची बच्ची

इसी बीच एक पिकअप गाड़ी तेज रफ्तार में सड़क पर आ पहुंची. गाड़ी चालक ने जैसे ही बच्ची को देखा, उसने उसे बचाने की कोशिश की. पिकअप गाड़ी ने तेजी से ब्रेक लगाया और साइड में मोड़ लेने की कोशिश की, ताकि बच्ची को टक्कर न लगे. हालांकि, गाड़ी के पास आते ही बच्ची गाड़ी के पास से थोड़ी टकरा गई, लेकिन गनीमत यह रही कि बच्ची बाल-बाल बच गई.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्ची सड़क किनारे गिरती हुई दिखी. इस पूरी घटना में गाड़ी ड्राइवर की तत्परता और समय पर निर्णय ने बच्ची की जान बचाई. बच्ची कुछ देर के लिए डर गई थी, लेकिन गंभीर चोटें नहीं आईं.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

इस घटना को देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह गए. कई लोगों ने वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह बच्ची सौभाग्यशाली थी कि गाड़ी चालक ने सही समय पर प्रतिक्रिया दिखाई. सोशल मीडिया पर लोग भी बच्ची की सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहन चलाने के खतरों के बारे में जागरूक हो रहे हैं. सड़क पार करते समय हमेशा चारों ओर देखने की जरूरत होती है और वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है.