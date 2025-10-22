Video: पहले धमकाया फिर दिखाई पिस्तौल, बदमाशों ने दिनदहाड़े महिला से लूटी चैन, वीडियो वायरल

Bangladesh News: बांग्लादेश की राजधानी ढाका के फरीदपुर जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां दो बाइक सवार बदमाश पिस्तौल की नोक पर महिला से सोने की चेन लूट कर फरार हो गए. महिला अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी. घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जो अब वायरल हो रहा है.

पहले खींची चैन, फिर पिस्तौल दिखाकर धमकाया

वीडियो में देखा जा सकता है कि ढाका की रहने वाली महिला मंजू रानी दास अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थीं, तभी दो बदमाश बाइक पर वहां आए. बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर महिला से उसकी सोने की चेन लूटने की कोशिश की. बदमाशों ने पहले बाइक पर बैठे-बैठे ही महिला की चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन जब महिला थोड़ा दूर हट गई तो एक बदमाश बाइक से उतरा और फिर चैन छीनी और जब महिला ने विरोध किया तो उन्होंने पिस्तौल दिखाकर उसे डराया.

डर के मारे महिला ने कुछ नहीं किया और बदमाश उसे धमकाकर गले से चेन खींचकर वहां से फरार हो गए. इस पूरी घटना का दृश्य पास के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.

लोगों ने पुलिस से की सख्त कार्रवाई की मांग

सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग वीडियो देखकर हैरान हैं और कई यूजर्स ने वीडियो पर कमेंट किया. कुछ लोग महिला की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं, जबकि कई लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

स्थानीय पुलिस ने वीडियो को देखकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने कहा कि वह जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश करेगी. सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की लोकेशन और पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.