हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: पहले धमकाया फिर दिखाई पिस्तौल, बदमाशों ने दिनदहाड़े महिला से लूटी चैन, वीडियो वायरल

Video: पहले धमकाया फिर दिखाई पिस्तौल, बदमाशों ने दिनदहाड़े महिला से लूटी चैन, वीडियो वायरल

Viral Video: बांग्लादेश के ढाका के फरीदपुर में एक महिला अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थीं, तभी दो बदमाश बाइक पर आए और पिस्तौल दिखाकर उसकी सोने की चेन लूट ली. घटना पास के सीसीटीवी में कैद हुई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 22 Oct 2025 03:23 PM (IST)
Bangladesh News: बांग्लादेश की राजधानी ढाका के फरीदपुर जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां दो बाइक सवार बदमाश पिस्तौल की नोक पर महिला से सोने की चेन लूट कर फरार हो गए. महिला अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी. घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जो अब वायरल हो रहा है.

पहले खींची चैन, फिर पिस्तौल दिखाकर धमकाया

वीडियो में देखा जा सकता है कि ढाका की रहने वाली महिला मंजू रानी दास अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थीं, तभी दो बदमाश बाइक पर वहां आए. बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर महिला से उसकी सोने की चेन लूटने की कोशिश की. बदमाशों ने पहले बाइक पर बैठे-बैठे ही महिला की चेन खींचने की कोशिश की,  लेकिन जब महिला थोड़ा दूर हट गई तो एक बदमाश बाइक से उतरा और फिर चैन छीनी और जब महिला ने विरोध किया तो उन्होंने पिस्तौल दिखाकर उसे डराया.

डर के मारे महिला ने कुछ नहीं किया और बदमाश उसे धमकाकर गले से चेन खींचकर वहां से फरार हो गए. इस पूरी घटना का दृश्य पास के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.

लोगों ने पुलिस से की सख्त कार्रवाई की मांग

सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग वीडियो देखकर हैरान हैं और कई यूजर्स ने वीडियो पर कमेंट किया. कुछ लोग महिला की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं, जबकि कई लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

स्थानीय पुलिस ने वीडियो को देखकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने कहा कि वह जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश करेगी. सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की लोकेशन और पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.

Published at : 22 Oct 2025 03:23 PM (IST)
Dhaka Bangladesh News VIRAL VIDEO
जब कोई नेता खुद मैदान में उतरने से कतराता है तो...', प्रशांत किशोर पर चिराग पासवान ने साधा निशाना
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इन 5 बल्लेबाजों ने डेब्यू वनडे में ठोकी फिफ्टी, लेकिन फिर भी दूसरा मैच खेलने का मौका नहीं मिला
जब कोई नेता खुद मैदान में उतरने से कतराता है तो...', प्रशांत किशोर पर चिराग पासवान ने साधा निशाना
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इन 5 बल्लेबाजों ने डेब्यू वनडे में ठोकी फिफ्टी, लेकिन फिर भी दूसरा मैच खेलने का मौका नहीं मिला
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है 40 हजार की आबादी वाला देश?
आगरा की इन चीजों से कम पैसों में शुरू हो जाएगा कारोबार, रोजाना होगा 5 गुना मुनाफा
अद्भुत... अलौकिक... आश्चर्य... हिंदू भजन पर लड़की ने किया जोरदार नृत्य, वीडियो देख आप भी करेंगे नमन
Dating Culture in Latvia: इस देश में एक-एक लड़के की होती हैं 5-5 गर्लफ्रेंड, जान लें यहां का लाइफस्टाइल
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
