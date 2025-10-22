Video: पहले धमकाया फिर दिखाई पिस्तौल, बदमाशों ने दिनदहाड़े महिला से लूटी चैन, वीडियो वायरल
Viral Video: बांग्लादेश के ढाका के फरीदपुर में एक महिला अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थीं, तभी दो बदमाश बाइक पर आए और पिस्तौल दिखाकर उसकी सोने की चेन लूट ली. घटना पास के सीसीटीवी में कैद हुई.
Bangladesh News: बांग्लादेश की राजधानी ढाका के फरीदपुर जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां दो बाइक सवार बदमाश पिस्तौल की नोक पर महिला से सोने की चेन लूट कर फरार हो गए. महिला अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी. घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जो अब वायरल हो रहा है.
पहले खींची चैन, फिर पिस्तौल दिखाकर धमकाया
वीडियो में देखा जा सकता है कि ढाका की रहने वाली महिला मंजू रानी दास अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थीं, तभी दो बदमाश बाइक पर वहां आए. बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर महिला से उसकी सोने की चेन लूटने की कोशिश की. बदमाशों ने पहले बाइक पर बैठे-बैठे ही महिला की चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन जब महिला थोड़ा दूर हट गई तो एक बदमाश बाइक से उतरा और फिर चैन छीनी और जब महिला ने विरोध किया तो उन्होंने पिस्तौल दिखाकर उसे डराया.
With pistol in hand, several muslim youth threatened and robbed gold ornaments of Manju Rani Das (35).— Joy Das 🇧🇩 (@joydas1844417) October 21, 2025
Incident happened today at Faridpur district of Dhaka. pic.twitter.com/swcAv1OFbF
डर के मारे महिला ने कुछ नहीं किया और बदमाश उसे धमकाकर गले से चेन खींचकर वहां से फरार हो गए. इस पूरी घटना का दृश्य पास के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.
लोगों ने पुलिस से की सख्त कार्रवाई की मांग
सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग वीडियो देखकर हैरान हैं और कई यूजर्स ने वीडियो पर कमेंट किया. कुछ लोग महिला की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं, जबकि कई लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है.
स्थानीय पुलिस ने वीडियो को देखकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने कहा कि वह जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश करेगी. सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की लोकेशन और पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.
