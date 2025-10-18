Video: लालचीपने और लापरवाही की हद! सीट नहीं मिली तो डिग्गी में बैठ गए यात्री, वीडियो वायरल

Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो किसी रोडवेज बस का बताया जा रहा है, जिसमें लोगों को सीट के बजाय बस की डिग्गी में बिठा रखा गया है. डिग्गी के अंदर महिलाएं, पुरुष और बच्चे तक बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो ऐसे वक्त सामने आया है जब कुछ दिन पहले ही जैसलमेर में एक बस में आग लगने से कई लोगों ने अपनी जान गवां दी.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बस पूरी तरह भरी हुई है, सीटों पर कोई जगह नहीं है, इसलिए कुछ लोगों ने पीछे की डिग्गी में बैठने का फैसला कर लिया. बस के चलने के दौरान डिग्गी का दरवाजा खुला रहता है, जिससे यह और भी खतरनाक नजर आता है. लोगों को बिना किसी सुरक्षा के बैठे देख कई लोगों ने इस पर चिंता जताई है.

बस वाला तो लालची है, लेकिन यह मूर्ख लोग?

जैसलमेर जैसा हादसा होगा तो क्या ही होगा। सीट नहीं मिल रही तो दूसरी बस देख लो। pic.twitter.com/zIfUVhZqDq — Arvind Sharma (@sarviind) October 17, 2025

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, सीट नहीं मिली तो दूसरी बस देख लो, अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, बस वाला तो लालची है, लेकिन यह लोग भी मूर्ख हैं जो डिग्गी में बैठ गए. कुछ लोगों ने बस चालक और कंडक्टर की लापरवाही को लेकर नाराजगी भी जताई.

वीडियो बना चर्चा का विषय

कई लोगों ने इस वीडियो को रोड सेफ्टी का बड़ा मुद्दा बताते हुए लिखा कि परिवहन विभाग को ऐसे बस चालकों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त हादसा हो सकता था. अगर बस जरा भी झटका खाती या ब्रेक लगती, तो डिग्गी में बैठे लोग गंभीर रूप से घायल हो सकते थे. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह वीडियो किस राज्य या इलाके का है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है.