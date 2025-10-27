Video: विधायक रहे नेताजी को सांड ने उठाकर पटका, घर के दरवाजे से खींच लाया, वीडियो वायरल
Viral Video: कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के बल्लिगवी में होरी उत्सव के दौरान सजा-धजा सांड बेकाबू हो गया, जिससे सांड ने घर के दरवाजे से कार्यक्रम देख रहे पूर्व विधायक पर हमला कर दिया. देखें वायरल वीडियो.
Karnataka News: कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के शिकारीपुरा तालुक के बल्लिगवी गांव में होरी उत्सव के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. यह उत्सव हर साल की तरह इस बार भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार खुशी का माहौल अचानक अफरातफरी में बदल गया. कार्यक्रम के दौरान एक सजा-धजा सांड अचानक बेकाबू हो गया और उसने भीड़ की ओर दौड़ लगा दी. उसी दौरान सांड ने पूर्व विधायक महालिंगप्पा पर हमला कर दिया.
हादसे के वक्त सड़क पर जमा थी भीड़
घटना के समय महालिंगप्पा अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर उत्सव देख रहे थे. तभी अचानक सांड उनकी ओर झपटा और सीधा उन पर हमला कर दिया. सांड ने उन्हें टक्कर मारी, जिससे वे नीचे गिर गए और घायल हो गए. वहां मौजूद लोग तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़े और किसी तरह सांड को काबू में किया.
घायल विधायक को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उन्हें कुछ चोटें आई हैं, लेकिन अब उनकी हालत खतरे से बाहर है. हादसे की खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोग अस्पताल पहुंचने लगे. कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी उनसे मिलने पहुंचे.
प्रशासन ने घटना की जांच की शुरू
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, होरी उत्सव के दौरान कई सांडों को फूलों और रंगों से सजाकर मैदान में छोड़ा गया था. इनमें से एक सांड अचानक डर या उत्तेजना के कारण बेकाबू हो गया और भीड़ की ओर भागा. इसी दौरान यह हादसा हुआ.
पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया है और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और आयोजकों से सुरक्षा इंतजामों को लेकर जवाब मांगा गया है.
