Video: ये है ड्रोन का सही इस्तेमाल! ऐसे बताया जुआरियों का पता, पुलिस के आते ही रॉकेट बने लोग

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के तेनाली इलाके से एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जुआ खेलने वालों पर शिकंजा कस दिया. मामला उस वक्त चर्चा में आया जब पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ लिया.

ड्रोन में कैद हुई सारी गतिविधियां

जानकारी के अनुसार जुआरी रेलवे लाइन के पास एक खेत में पेड़ की आड़ में इकट्ठा हुए थे. जगह सुनसान थी और आसपास कोई आवाजाही भी नहीं थी. इस वजह से उन्हें लगा कि यह स्थान जुआ खेलने के लिए सुरक्षित रहेगा और किसी को भनक भी नहीं लगेगी. लेकिन पुलिस की तीसरी आंख यानी ड्रोन कैमरे से उनकी सारी गतिविधियां कैद हो गईं.

जैसे ही सूचना पुलिस तक पहुंची, टीम ने तुरंत एक्शन शुरू किया. पुलिस ने एक तरफ से ड्रोन से निगरानी की और दूसरी तरफ से मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दी. अचानक पुलिस को देखकर जुआरी घबराकर इधर-उधर भागने लगे. लेकिन पुलिस ने पीछा करके 17 में से 12 आरोपियों को पकड़ लिया.

पुलिस ने नकद के साथ दो बाइक की बरामद

पुलिस ने उनके पास से करीब 1.5 लाख रुपये नकद और दो बाइक बरामद की हैं. पकड़े गए सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अपराध और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ड्रोन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है. खासतौर से गांजा तस्करी, जुआ खेलने और ट्रैफिक नियंत्रण जैसे मामलों में ड्रोन बेहद मददगार साबित हो रहे हैं.

इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है. लोग कह रहे हैं कि अब अपराधियों और जुआरियों के लिए छिपना आसान नहीं होगा. तकनीक के जमाने में पुलिस की पकड़ और भी मजबूत हो गई है.