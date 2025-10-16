Social Media Viral Video: उत्तर प्रदेश में वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज की सादगी और गहरी भक्ति ने करोड़ों दिलों को जीता है. प्रेमानंद जी महाराज के लिए आज भी खाने की व्यवस्था यानी 'माधुकरी' ब्रजवासियों के घरों से आती है. इस परंपरा को प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य निभाते हैं, लेकिन कुछ विशेष मौकों पर प्रेमानंद जी महाराज खुद ब्रजवासियों के घर-घर जाकर माधुकरी ग्रहण करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रेमानंद जी महाराज खुद 'माधुकरी' की परंपरा के अनुसार एक महिला से रोटी-सब्जी मांगते हुए नजर आ रहे हैं.

दोनों हाथ फैलाकर प्रेमानंद महाराज ने ली रोटियां

वीडियो में देख सकते हैं प्रेमानंद जी महाराज के साथ कई संत और श्रद्धालु इकट्ठे हैं. प्रेमानंद जी महाराज एक ब्रजवासी महिला से दोनों हाथ फैलाकर खाना मांग रहे हैं. साथ ही में प्रेमानंद जी महाराज के भक्त और शिष्य जयकारा लगाते दिखाई दे रहे हैं.

और जैसे वो पहले माँगकर खाते थे मधुकरी... वैसे ही अचानक से माँग लिया एक माता जी से।



धन्य हैं हम तमाम लोग आज उन्हें अपने आगे महसूस कर पा रहे हैं।



प्रेमानन्द जी महाराज

ब्रजवासी बड़ी ही खुशी और उत्सह के साथ प्रेमानंद जी महाराज को माधुकरी दे रहे हैं. सभी ब्रजवासी प्रेमानंद जी महाराज के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं. इससे उनके मन में प्रेमानंद जी महाराज के प्रति प्यार और सम्मान की भावना साफ नजर आ रही है.

प्रेमानंद जी महाराज ने माधुकरी के महत्व को बताया

बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज ने अपने सत्संग के दौरान काफी बार माधुकरी के महत्व को समझाया है. महाराज ने बताया कि ब्रज के लोगों में भगवान श्रीकृष्ण के लिए जो प्यार और समर्पण है वो उनके बनाए गए खाने में भी समाहित होता है. ये सिर्फ खाना नहीं होता है, बल्कि ब्रजवासी के प्यार और भाव का प्रसाद होता है.

प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य रोजाना ब्रजवासियों के घर से थोड़ा-थोड़ा खाना खाते हैं, जिसे संत समाज में माधुकरी कहा जाता है. प्रेमानंद जी महाराज का यहीं सरल स्वाभाव उनके भक्तों को उनकी तरफ खींचता है.