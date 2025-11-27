दो टांगों पर घोड़ा... बरात में दूल्हे के मुंह को आ गया कलेजा, वीडियो देख रोक नहीं पाएंगे हंसी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदो टांगों पर घोड़ा... बरात में दूल्हे के मुंह को आ गया कलेजा, वीडियो देख रोक नहीं पाएंगे हंसी

बारात में दूल्हा जैसे ही घोड़े पर बैठाता है वैसे ही घोड़ा अपनी दो टांगें ऊपर कर लेता है. दो टांगों पर चलने से घोड़े पर बैठा दूल्हा एकदम पीछे की तरफ झुक जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 27 Nov 2025 01:40 PM (IST)
सोशल मीडिया पर आए दिन कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जिन्हें देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं. ऐसे ही एक वीडियो ने फिलहाल सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है, जिसमें शादी की बरात में दूल्हा घोड़े पर बैठा है. अचानक  घोड़ा अपनी दो टांगें ऊपर कर लेता है और बरात में चलने लगता है. दो टांगों पर चलने से घोड़े पर बैठा दूल्हा एकदम पीछे की तरफ से झुक जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई लोग दूल्हे को लेकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. 

वीडियो में क्या दिखा?

सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म एक्स पर यह वीडियो @mannkaurr1 के अकाउंट से शेयर किया गया है. एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पहले बरात में दूल्हा घोड़े पर आराम से बैठा होता है, लेकिन जैसे ही घोड़ा थोड़ी दूर चलता है, वह अपनी आगे की दो टांगें ऊपर उठा लेता है और सिर्फ पीछे वाली दो टांगों के साथ ही आगे चलने लगता है. इसे देखकर कई लोग घबरा जाते हैं. हालांकि, दूल्हे ने घोड़े को इतनी कसकर पकड़ लिया कि दो टांगें ऊपर करने के बाद भी दूल्हा घोड़े से नीचे नहीं गिरता और बैलेंस बनाकर बैठा रहता है. इस वीडियो को शेयर करते हुए @mannkaurr1 लिखती है कि जब घोड़े वाले भैया को आधा पेमेंट मिले, तब घोड़ा ऐसी हरकतें करता है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी मजेदार रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. इस वीडियो पर अब तक 108 के से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और कई लोगों ने इसे शेयर भी किया है.

यूजर्स बोले, पेमेंट पूरी नहीं दी...

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही लोग मजेदार कमेंट्स करने लगे. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है कि घोड़े की चार टांगे हैं, लेकिन आधा पेमेंट मिलने से यह दो टांगों पर ही चलेगा. एक अन्य यूजर ने मजाक के अंदाज में लिखा है कि घोड़े से ज्यादा उस पर बैठे दूल्हे की फटी पड़ी है. दूसरा यूजर लिखता है कि घोड़े की इस हरकत के बाद दूल्हे की जान हलक में आ गई. इसके अलावा कई लोगों ने इस घटना को खतरनाक भी बताया. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 27 Nov 2025 01:40 PM (IST)
Trending News Trending Video VIRAL VIDEO
