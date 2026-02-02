Noida Road Harassment: सोशल मीडिया पर कब कौन सी चीजें वायरल हो जाए इस बात का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है. सोशल मीडिया पर इन दिनों नोएडा से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं. वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि कार में बैठे लड़के तेजी से सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं. वह सामने चल रही कार का पीछा कर रहा है और कार में बैठी महिला को इशारों के माध्यम से परेशान कर रहा है.

लड़कों की शरारत यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि उसने हद भी पार कर दी है. वीडियो में युवक महिला की ओर आपत्तिजनक इशारे करते हुए फ्लाइंग किस देता हुआ भी दिखाई देता है. यह घटना सड़क सुरक्षा और सामाजिक मानदंडों के प्रति गंभीर चिंता पैदा कर दी है.

UP | Watch the video of open hooliganism on the road in Noida. Boys sitting in an MG Hector chased another car, made obscene gestures to the family sitting in it, and blew flying kisses. pic.twitter.com/2TFAJ16wxy — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 1, 2026

अश्लील हरकतों पर भड़के यूजर्स

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोग नाराजगी जता रहे हैं और तीखी कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि यह किसी तरह का मजाक या एटीट्यूड नहीं, बल्कि खुला आपराधिक व्यवहार है. सड़क पर एक परिवार का पीछा करना, अश्लील इशारे करना और लोगों को डराना पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है.

यूजर ने मांग की कि यूपी पुलिस आरोपियों की पहचान करे, उन्हें गिरफ्तार करे, उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करे और वाहन जब्त किया जाए. यूजर ने चेतावनी दी कि अगर ऐसे मामलों को नजरअंदाज किया गया तो हालात और भी खराब हो सकते हैं.

जबकि वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, यह सीधा-सीधा गुंडागर्दी है. सड़क कोई पर्सनल प्लेग्राउंड नहीं होती. परिवार के साथ जा रहे लोगों को जज करना, अश्लील इशारे करना और फ्लाइंग किस देना... यह मस्ती नहीं, बल्कि उत्पीड़न है. यूजर ने कहा कि ऐसी हरकतों की वजह से सड़कें असुरक्षित लगती हैं, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए.

उन्होंने आगे लिखा, गाड़ी महंगी हो सकती है, पर तमीज फ्री होती है जो यहां गायब है. कानून को सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए. सड़क पर बिजली नहीं, जिम्मेदारी दिखनी चाहिए.