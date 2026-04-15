ट्रेन के गंदे फर्श पर सब्जी काटते दिखा झालमुड़ी वाला, वीडियो देखकर आ जाएगी उल्टी

Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लोग सच में परेशान और हैरान हो जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने ट्रेन में मिलने वाले खाने की साफ-सफाई पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या ट्रेन में बिकने वाला खाना सच में सुरक्षित होता है या नहीं?

क्या है वायरल वीडियो में?

इस वायरल वीडियो में एक आदमी ट्रेन के अंदर, टॉयलेट के पास बैठा हुआ नजर आ रहा है. वह वहीं फर्श पर सब्जियां काट रहा है. जिस जगह पर लोग पैर रखने से भी कतराते हैं, उसी जगह पर वह खाने की तैयारी कर रहा है.उसके पास एक बर्तन और कुछ सामान भी रखा हुआ है, जिससे लगता है कि वह झालमुड़ी या चना जैसे स्नैक्स बेचने वाला है. उसने नीचे प्लास्टिक बिछाई हुई है, लेकिन फिर भी जगह बहुत गंदी दिख रही है.

देखिए कितनी सफाई से यह काम कर रहा है।



अब चटपटा झालमुरी बेचेगा और लोग चाव से खाएंगे, खाने के नाम पर यह गंदगी परोस रहा है। pic.twitter.com/Qc5NlBNET7 — Priya singh (@priyarajputlive) April 14, 2026

सफाई को लेकर सवाल

वीडियो देखने के बाद लोगों का गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ गई है. जिसका कारण साफ है कि जहां टॉयलेट होता है, वहां गंदगी और बैक्टीरिया होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है. ऐसी जगह पर खाना बनाना या उसकी तैयारी करना सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है. इससे बीमारियां फैल सकती हैं और लोगों की तबीयत खराब हो सकती है.

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सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कुछ लोगों ने कहा कि ट्रेन में बिना अनुमति के ऐसे वेंडर घूमते रहते हैं और कोई उन्हें रोकता नहीं है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि अब वे ट्रेन में कुछ भी खाने से बचेंगे, क्योंकि इस तरह की गंदगी देखकर भरोसा उठ जाता है. वहीं कई लोगों ने मांग की कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं कई लोगों के कमेंट में लिखा कि मुझे तो वीडियो देखकर ही उल्टी आ रही है, जिसने खाया होगा उसका क्या हाल होगा भाई.

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