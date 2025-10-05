शादी के तंबू से कुत्ते को खींच ले गया खूंखार दरिंदा, वीडियो देख मुंह में आ जाएंगे प्राण

आज के समय में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है. हर दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम और X जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सैकड़ों वीडियो और तस्वीरें वायरल होती हैं. इनमें से कुछ हमें हंसा देती हैं, कुछ इमोशनल कर देती हैं, तो कुछ हमें चौंका कर रख देती हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं.

यह घटना महाराष्ट्र के निरगुडे गांव की बताई जा रही है, जहां एक शादी समारोह के दौरान खूंखार दरिंदा आ धमका, वीडियो के अनुसार, ये घटना सुबह करीब 3:30 बजे की है, जब सभी लोग शादी के तंबू से जा चुके थे. उसी दौरान एक खूंखार तेंदुआ वहां घुस आया और इसके बाद जो हूआ उसे देखकर हर किसी के भी प्राण मुंह को आ जाएंगे. यह वीडियो लगातार इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और लोग कई तरह के कमेंट कर रहे हैं.

वीडियो में क्या दिखाया गया है?

इस वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे एक तेंदुआ चुपचाप अंधेरे का फायदा उठाकर शादी के तंबू के पास आता है. तंबू में शादी के कार्यक्रम के बाद लोग नहीं होते हैं और बस एक कुत्ता वहां घूमता दिखाई देता है. तभी तेंदुआ आता है और बिना किसी झिझक के एक कुत्ते को मुंह में दबोच कर वहां से निकल जाता है. इस पूरी घटना को सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है.

लोगों ने किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स

वीडियो वायरल होते ही लोगों की तरफ से ढेरों कमेंट्स आने लगे हैं. कुछ लोगों ने कहा कि यह देखकर उनकी रातों की नींद उड़ गई. वहीं कुछ ने प्रशासन पर सवाल उठाया है कि अब गांवों में भी इंसानों और जानवरों की सुरक्षा खतरे में है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि ये तो बिल्कुल जंगल बुक वाला सीन लग रहा है, एक यूजर ने कहा कि अब तो शादी में शेर-तेंदुआ भी आ रहे हैं.

