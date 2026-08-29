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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगक्रशर मशीन में डाल दी पूरी बोलेरो कार, उसके बाद जो हुआ....

क्रशर मशीन में डाल दी पूरी बोलेरो कार, उसके बाद जो हुआ....

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़ी सी इंडस्ट्रियल श्रेडर मशीन चल रही है. उसके विशाल और नुकीले रोटेटिंग ब्लेड्स घूम रहे हैं. इसके बाद जो होता है वो कार प्रेमियों को दर्द देने वाला है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Aug 2026 06:56 AM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में रोज़ नए-नए और सनसनीखेज वीडियो देखने को मिलते हैं. कई वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर इंसान अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं कर पाता. हाल ही में ऐसा ही एक खौफनाक और हैरान कर देने वाला वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. इस वीडियो में एक चमचमाती महिंद्रा बोलेरो कार को एक बड़ी सी इंडस्ट्रियल क्रशर मशीन में पिसते हुए दिखाया गया है. वीडियो देखकर कार प्रेमियों का कलेजा मुंह को आ गया है.

कुछ ही सेकंड में लोहे की गाड़ी बनी चूरा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़ी सी इंडस्ट्रियल श्रेडर मशीन चल रही है. उसके विशाल और नुकीले रोटेटिंग ब्लेड्स घूम रहे हैं. तभी एक सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरो गाड़ी उस मशीन के मुंह की तरफ बढ़ती है. जैसे ही गाड़ी मशीन के रोलर्स को छूती है, मशीन का खौफनाक शिकंजा उसे अपने अंदर खींचने लगता है. इंजन, बोनट, बंपर और टायर... सब कुछ लोहे की उस भारी मशीन में गाजर-मूली की तरह पीसने लगता है. कुछ ही सेकंड के अंदर पूरी की पूरी कार गायब हो जाती है और सिर्फ लोहे का चूरा बचता है.

 
 
 
 
 
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वीडियो देखकर सहमे यूज़र्स, इंटरनेट पर मची सनसनी

इस वीडियो के सामने आते ही कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. बोलेरो के दीवानों के लिए यह नजारा किसी भयावह सपने जैसा था. कई यूज़र्स ने लिखा कि इतनी मजबूत गाड़ी का यह हश्र देखकर उनकी रूह कांप गई. लोग हैरान थे कि कोई इतनी अच्छी-खासी गाड़ी को इस तरह क्रशर में कैसे डाल सकता है. वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और लोग इसे तेजी से शेयर कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: छत पर लहराई शर्ट और रेस्क्यू करने पहुंच गया हेलिकॉप्टर- नेपाल का वीडियो वायरल

जानिए इस 'खौफनाक तबाही' का असली सच

अगर इस वीडियो को देखकर आपकी भी सांसें थम गई थीं, तो अब जरा राहत की सांस लीजिए. इस पूरे वीडियो का हकीकत से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है. दरअसल, यह कोई असली रेस्क्यू या कार स्क्रैपिंग का वीडियो नहीं है, बल्कि यह AI द्वारा जनरेट किया गया एक एनिमेटेड वीडियो है. एआई की मदद से इसे इतनी बारीकी, स्पार्क्स और परफेक्शन के साथ बनाया गया है कि पहली नजर में कोई भी इसे असली मान बैठे. सोशल मीडिया पर व्यूज बटोरने के लिए आजकल ऐसे एआई वीडियो खूब वायरल किए जा रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Aug 2026 06:56 AM (IST)
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