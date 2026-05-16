12 वीं में 90% लाकर बेटी बनी स्टार, परिवार ने ‘भागम भाग’ पर बनाई डांस रील, वायरल वीडियो

Viral Video : महाराष्ट्र के लातूर की रहने वाली कलपना मुंडाडा ने इस साल 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया. उसने कुल 90 प्रतिशत नंबर हासिल किए, जिसमें अकाउंट्स में 92, इकोनॉमिक्स में 93, गणित में 91, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट (OCM) में 85,पाली में 99 और इंग्लिश में 79 अंक शामिल हैं. कलपना की यह सफलता पूरे परिवार के लिए गर्व का पल था. इस खुशी को व्यक्त करने के लिए उनके परिवार ने संगीत, नाच-गाना और मिठाइयों के साथ एक खास सेलिब्रेशन का आयोजन किया. साथ ही परिवार ने अपनी बेटी की 12वीं की शानदार सफलता का सेलिब्रेशन मनाते हुए बॉलीवुड के गाने भागम भाग पर डांस रील बनाई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब प्यार दे रहे हैं.

परिवार ने भागम भाग पर बनाई डांस रील

परिवार ने इस सेलिब्रेशन को और मजेदार बनाने के लिए बॉलीवुड के गाने भागम भाग पर डांस रील बनाई. वीडियो में कलपना अपने माता-पिता, दादा, बहनों और दोस्तों के साथ नाचती नजर आ रही हैं. सब लोग उनकी मेहनत और सफलता का सेलिब्रेशन मनाते हुए उनके साथ डांस कर रहे हैं. वीडियो में खास बात यह रही कि परिवार ने कलपना के नंबर प्रिंट आउट करके उन्हें हाथ में पकड़ रखा था और खुशियों के बीच उसे मिठाई खिलाई.

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सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे खूब पसंद किया. कई लोगों ने परिवार की एक्साइटमेंट और क्रिएटिव तरीके से हुई सेलिब्रेशन की तारीफ की. कुछ ने लिखा कि यह वीडियो देखकर उनकी भी खुशी बढ़ गई. कई यूजर्स ने कहा कि यह एक परिवार के बीच की प्यारी बॉन्डिंग मिसाल है. कुछ यूजर ने कमेंट किए कि Little girl so clever, उसने तुरंत दूसरा कदम उठा लिया जब उसने देखा कि पेपर उल्टा था. वहीं किसी ने कमेंट किया Winning in life 100%, वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया बेटी पढ़ाओ का सही मतलब यही है.

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