हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video : 12 वीं में 90% लाकर बेटी बनी स्टार, परिवार ने ‘भागम भाग’ पर बनाई डांस रील, वायरल वीडियो

Viral Video : 12 वीं में 90% लाकर बेटी बनी स्टार, परिवार ने ‘भागम भाग’ पर बनाई डांस रील, वायरल वीडियो

Viral Video : परिवार ने अपनी बेटी की 12वीं की शानदार सफलता का सेलिब्रेशन मनाते हुए बॉलीवुड के गाने भागम भाग पर डांस रील बनाई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 16 May 2026 11:55 AM (IST)
Preferred Sources

Viral Video : महाराष्ट्र के लातूर की रहने वाली कलपना मुंडाडा ने इस साल 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया. उसने कुल 90 प्रतिशत नंबर हासिल किए, जिसमें अकाउंट्स में 92, इकोनॉमिक्स में 93, गणित में 91, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट (OCM) में 85,पाली में 99 और इंग्लिश में 79 अंक शामिल हैं. कलपना की यह सफलता पूरे परिवार के लिए गर्व का पल था. इस खुशी को व्यक्त करने के लिए उनके परिवार ने संगीत, नाच-गाना और मिठाइयों के साथ एक खास सेलिब्रेशन का आयोजन किया. साथ ही परिवार ने अपनी बेटी की 12वीं की शानदार सफलता का सेलिब्रेशन मनाते हुए बॉलीवुड के गाने भागम भाग पर डांस रील बनाई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब प्यार दे रहे हैं. 

परिवार ने भागम भाग पर बनाई डांस रील

परिवार ने इस सेलिब्रेशन को और मजेदार बनाने के लिए बॉलीवुड के गाने भागम भाग पर डांस रील बनाई. वीडियो में कलपना अपने माता-पिता, दादा, बहनों और दोस्तों के साथ नाचती नजर आ रही हैं. सब लोग उनकी मेहनत और सफलता का सेलिब्रेशन मनाते हुए उनके साथ डांस कर रहे हैं. वीडियो में खास बात यह रही कि परिवार ने कलपना के नंबर प्रिंट आउट करके उन्हें हाथ में पकड़ रखा था और खुशियों के बीच उसे मिठाई खिलाई. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kalpana Mundada (@vaishuu.mundada.111)

यह भी पढ़़ें -  पहले पास बुलाया और फिर सिखा दिया सबक, मेट्रो में निकाल दी मजनूगीरी, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे खूब पसंद किया. कई लोगों ने परिवार की एक्साइटमेंट और क्रिएटिव तरीके से हुई सेलिब्रेशन की तारीफ की. कुछ ने लिखा कि यह वीडियो देखकर उनकी भी खुशी बढ़ गई. कई यूजर्स ने कहा कि यह एक परिवार के बीच की प्यारी बॉन्डिंग मिसाल है. कुछ यूजर ने कमेंट किए कि Little girl so clever, उसने तुरंत दूसरा कदम उठा लिया जब उसने देखा कि पेपर उल्टा था. वहीं किसी ने कमेंट किया Winning in life 100%, वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया बेटी पढ़ाओ का सही मतलब यही है. 

यह भी पढ़़ें - Teacher Student Viral Video: मैम हंसकर दिखा दीजिए... बच्ची के बहाने सुन बन जाएगा दिन; देखें क्यूटनेस से ओवरलोडेड वीडियो

Published at : 16 May 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING 12th Board 90 Percent Kalpana Mundada Bhagam Bhag Dance Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video : 12 वीं में 90% लाकर बेटी बनी स्टार, परिवार ने ‘भागम भाग’ पर बनाई डांस रील, वायरल वीडियो
12 वीं में 90% लाकर बेटी बनी स्टार, परिवार ने ‘भागम भाग’ पर बनाई डांस रील, वायरल वीडियो
ट्रेंडिंग
Viral Video: रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चों के बचाने के लिए मां ने मौत को भी दी मात, वीडियो देख निकल जाएगी चीख
रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चों के बचाने के लिए मां ने मौत को भी दी मात, वीडियो देख निकल जाएगी चीख
ट्रेंडिंग
Husband and wife Viral Video: गरीब का सामान भी नहीं छोड़ा! सड़क किनारे रखे मटके चोरी कर ले गए पति पत्नी, वायरल वीडियो
गरीब का सामान भी नहीं छोड़ा! सड़क किनारे रखे मटके चोरी कर ले गए पति पत्नी, वायरल वीडियो
ट्रेंडिंग
Woman Gave Birth To 4 Babies: यह तो अजूबा है! महिला ने 5 दिन में पैदा किए 4 बच्चे, साइंस ही नहीं यूजर्स का भी हिल गया दिमाग
यह तो अजूबा है! महिला ने 5 दिन में पैदा किए 4 बच्चे, साइंस ही नहीं यूजर्स का भी हिल गया दिमाग
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 7 फेरों से पहले खौफनाक हादसा ! | Crime News
Petrol-Diesel Price Hike | Janhit with Chitra Tripathi: महंगाई का 'जेब जलाओ' मिशन चालू! | Inflation
Bharat Ki Baat : सरकार ने माना..'नीट पेपर लीक हुआ' | NEET Paper Leak | CBI | Dharmendra Pradhan
Petrol-Diesel Price | Sandeep Chaudhary: पेट्रोल-डीजल के बाद बढ़ेंगे LPG के दाम? | Inflation News
Petrol-Diesel CNG Price Hike: आम आदमी को महंगाई का करंट, CNG की कीमतें बढ़ी | Inflation News | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के बाद अब अमेरिका ने इस देश में की एयरस्ट्राइक, ट्रंप का दावा- दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ढेर
ईरान के बाद अब अमेरिका ने इस देश में की एयरस्ट्राइक, ट्रंप का दावा- दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ढेर
महाराष्ट्र
कोलकाता में सड़क पर नमाज पढ़ने पर AIMIM के वारिस पाठन बोले- हिंदू करे तो ठीक, मुसलमानों से...
कोलकाता में सड़क पर नमाज पढ़ने पर AIMIM के वारिस पाठन बोले- हिंदू करे तो ठीक, मुसलमानों से...
विश्व
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
ओटीटी
Karuppu OTT Release: सूर्या और तृषा कृष्णन की 'करुप्पु' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- सारी डिटेल्स
सूर्या और तृषा कृष्णन की 'करुप्पु' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- सारी डिटेल्स
आईपीएल 2026
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
ट्रेंडिंग
Viral Video: रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चों के बचाने के लिए मां ने मौत को भी दी मात, वीडियो देख निकल जाएगी चीख
रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चों के बचाने के लिए मां ने मौत को भी दी मात, वीडियो देख निकल जाएगी चीख
लाइफस्टाइल
Milk Tea Or Black Tea Benefits : दूध वाली या बिना दूध की... कौन सी चाय पीना है फायदे का सौदा? एक्सपर्ट से जानें
दूध वाली या बिना दूध की... कौन सी चाय पीना है फायदे का सौदा? एक्सपर्ट से जानें
ऑटो
इलेक्ट्रिक कार चलाने वालों के मजे, अब इन इलाकों में पार्किंग फीस में मिलेगी छूट, सरकार ने किया ऐलान
इलेक्ट्रिक कार चलाने वालों के मजे, अब इन इलाकों में पार्किंग फीस में मिलेगी छूट
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Embed widget