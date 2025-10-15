VIRAL VIDEO : आजकल सोशल मीडिया सिर्फ मस्ती और टाइम पास का जरिया ही नहीं रहा, बल्कि ये अब आइडिया और इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा सोर्स बन चुका है. हर दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होता है, जो या तो लोगों को हंसाता है, या उन्हें कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है. कुछ ऐसा ही इन दिनों एक वायरल वीडियो के साथ हुआ , जो सर्दी आने से पहले इंटरनेट पर छा गया है. ये वीडियो ना सिर्फ लोगों को हंसा रहा है, बल्कि उन्हें एक ऐसा देसी बिजनेस आइडिया भी दे रहा है, जिसे लोग 100 पर्सेंट मुनाफे वाला बिजनेस कह रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया यह वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करना सिर्फ अमीरों का काम है या फिर बहुत बड़ा रिस्क होता है. लेकिन इस वीडियो में एक आम शख्स ने बड़े ही मजेदार और कॉन्फिडेंस अंदाज में बताया है कि कैसे सर्दियों में मूंगफली, रेवड़ी और गजक बेचकर भी महीने के 60,000 रुपये तक कमाए जा सकते हैं.

क्या है वायरल वीडियो में?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर @aman_chawla009 ने शेयर किया है और इसे Day 2 Startup Series का नाम दिया है. इसमें एक आदमी देसी अंदाज में कैमरे के सामने खड़ा होकर बताता है कि सर्दी के मौसम में कौन-सा बिजनेस सबसे ज्यादा चलता है और उसमें कितना मुनाफा है. वीडियो में एक व्यक्ति मजेदार अंदाज में कहता है कि इस स्टार्टअप को सर्दियों में ही शुरू करना है, जितनी ज्यादा सर्दी पड़ेगी उतनी ज्यादा सेल होगी. इस स्टार्टअप में आपको मूंगफली, रेवड़ी और गजक बैचनी है. इसके लिए सबसे पहले आपको एक रेहड़ी चाहिए.

वीडियो में व्यक्ति कहता है कि रेहड़ी भी आपको रेडीमेड लेनी है और इस पर 100 पर्सेंट का मार्जिन है. जैसे आप 2000 हजार का माल उठाते हो तो वो 4000 का बिकेगा. इससे आप महीने में 60000 कमा सकते हैं. वीडियो में व्यक्ति यह भी कहता है कि हर बड़ा आदमी एक टाइम पर मूंगफली बेचा करता था. इसी वीडियो को देखने के बाद हर कोई अलग-अलग रिएक्शन दे रहा है और इस वीडियो को तेजी से शेयर भी किया जा रहा है.

लोगों ने यूं दिए रिएक्शन

इस वीडियो पर यूजर्स ने काफी मजेदार कमेंट्स किए हैं. किसी ने इसे अंबानी के बिजनेस से जोड़ दिया, तो किसी को बिग बॉस के बाहर नमकीन बिस्कुट बेचने की याद आ गई.सी ने इसे सीरियसली लिया और लिखा भाई, मैं इस आइडिया को ट्राय करूंगा, जगह भी फिक्स कर ली है. वहीं, कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा शायद अंबानी ने भी इसी तरह शुरुआत की होगी. किसी ने बिग बॉस को भी इस चर्चा में घसीट लिया और कहा अब समझ आया, बिग बॉस के बाहर बिस्कुट क्यों बिकते हैं. एक यूजर ने तो ये तक पूछ लिया भाई, बर्निंग मटेरियल का खर्चा कौन उठाएगा. कई लोगों ने इस वीडियो को मीम्स और जोक्स के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया है. इस तरह से ये नॉर्मल सा वीडियो अब सोशल मीडिया का एंटरटेनमेंट और मोटिवेशन दोनों बन गया है.

