हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमां को पहनाए कैप-गाउन तो स्टोल से बढ़ाई पापा की शान, कंवोकेशन का यह वीडियो देख आप भी इस बेटी को करेंगे सलाम

मां को पहनाए कैप-गाउन तो स्टोल से बढ़ाई पापा की शान, कंवोकेशन का यह वीडियो देख आप भी इस बेटी को करेंगे सलाम

यह वीडियो सिर्फ एक कंवोकेशन सेरेमनी का नहीं है, बल्कि इसमें एक बेटी का अपनी मेहनत, प्यार और सम्मान को अपने माता-पिता के प्रति व्यक्त करने का अनोखा तरीका दिखता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 08 Nov 2025 08:01 AM (IST)
आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया है. यह अब एक ऐसा मंच बन गया है, जहां लोग अपनी भावनाएं, अपने सपनों की कहानियां और जीवन के अनमोल पल खुले दिल से शेयर करते हैं.कभी कोई मजेदार वीडियो हमें हंसा देता है, तो कभी किसी की कहानी हमारी आंखें नम कर जाती है. इन्हीं दिनों इंस्टाग्राम पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो हर देखने वाले के दिल को छू रहा है. 

यह वीडियो सिर्फ एक कंवोकेशन सेरेमनी का नहीं है, बल्कि इसमें एक बेटी का अपनी मेहनत, प्यार और सम्मान को अपने माता-पिता के प्रति व्यक्त करने का अनोखा तरीका दिखता है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट @ashraf___editzz__18 पर शेयर किया गया है, और इसे देखकर लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे हैं.

क्या है इस वायरल वीडियो की कहानी?

वीडियो में एक बेटी अपने जीवन के सबसे गर्व के पल कंवोकेशन डे  को अपने माता-पिता के साथ मनाती दिखाई देती है. यह वही दिन होता है, जब सालों की मेहनत और संघर्ष का फल डिग्री के रूप में मिलता है. हर बच्चा इस दिन अपने माता-पिता की आंखों में खुशी और गर्व देखना चाहता है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की अपने हाथों से अपनी मां को कैप और गाउन पहनाती है, जो आम तौर पर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पहनते हैं. यह  सीन बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि उस बेटी ने यह बताया कि उसकी सफलता में उसकी मां का सबसे बड़ा योगदान है. मां के चेहरे पर उस समय जो गर्व और खुशी झलक रही थी, वह किसी भी शब्द से बयान नहीं की जा सकती है. इसके बाद बेटी अपने गले से अपनी स्टोल निकालकर अपने पापा को पहनाती है. यह पल पूरे वीडियो का सबसे इमोशनल हिस्सा है.पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बेटी ने अपने सम्मान का एक हिस्सा अपने पापा को दिया. 

 
 
 
 
 
लोगों के रिएक्शन

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोग इमोशनस में डूब गए. कमेंट सेक्शन में हर कोई इस बेटी की तारीफ करते नहीं थक रहा. किसी ने लिखा ऐसी बेटियां ही माता-पिता का असली गर्व होती हैं. तो दूसरे ने लिखा इस वीडियो ने तो दिल छू लिया, मां-बाप की मेहनत का सच्चा सम्मान है. वहीं बहुत से लोगों ने तो यह भी कहा कि यह वीडियो देखकर उन्हें अपने बच्चों की याद आ गई, और वे भी यही सपना देखते हैं कि उनका बेटा या बेटी उन्हें इसी तरह सम्मान दे. 

Published at : 08 Nov 2025 08:01 AM (IST)
