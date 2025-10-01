सिंदूर में क्या मिलाया था भाई... मांग भरते ही बेहोश हो गई लड़की, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबो-गरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ चौंकाने वाले, हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. इस वीडियो में एक लड़का अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर लगाता है. लेकिन जैसे ही उसने सिंदूर भरा, लड़की अचानक बेहोश हो जाती है. यह घटना देखते ही देखते इंटरनेट पर चर्चित हो गई और लोग यह सवाल कर रहे हैं, सिंदूर में क्या मिला था, जो लड़की बेहोश हो गई.

क्या है वायरल सिंदूर वीडियो

वीडियो की शुरुआत काफी नॉर्मल होती है. जिसमें एक कपल सबकी चर्चा का विषय बन जाता है, इसका सीन बेहद चौंकाने वाला है. वीडियो में दिखाया गया है कि लड़का बड़े रोमांटिक अंदाज में अपनी प्रेमिका की मांग को भरता है. उसके बाद वह धीरे-धीरे सिंदूर लगाता है.लेकिन जैसे ही सिंदूर पूरी तरह लगा दिया जाता है, लड़की अचानक ही झुक जाती है और बेहोश हो जाती है. यह उतना तेजी से हुआ कि जिसे वो पल रोमांटिक बनाना चाहता था, वही पल खौफनाक बन गया था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग हैरान हैं और अलग-अलग तरह की चर्चा हो रही है.

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट

जब ये वीडियो वायरल हुआ, तो कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आईं. सोशल मीडिया पर बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सिंदूर में क्या मिला था, क्या लड़की को पहले से कोई नशीली दवा दी गई थी, कैसे इतना तेज असर हो गया. वहीं कुछ लोग तो इस घटना को अपराध बता रहे हैं, उनका कहना है कि जबरन किसी के साथ ऐसा करना अपराध है, किसी की सहमति के बिना यह करना गलत है. कई लोगों का मानना है कि वीडियो हो सकता है कि स्क्रिप्टेड हो.

