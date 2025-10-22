Ghost Rider... पेट्रोल भरी थैली पर जला दिया बम, धमाका हुआ तो बाइक सवार को देख कांप गए यूजर्स

Social Media Viral Video : दीवाली को रोशनी, खुशी और मिठास का त्योहार माना जाता है. यह ऐसा वक्त होता है जब लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और एक-दूसरे को बधाई देते हैं. लेकिन हर साल कुछ लोग इस जश्न को खतरनाक स्टंट और लापरवाही में बदल देते हैं, जिसका अंजाम बहुत ही डरावना हो सकता है.

इस साल सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो गया है जिसे देखकर अच्छे-अच्छों के रोंगटे खड़े हो गए. ये वीडियो सिर्फ एक खतरनाक हरकत नहीं है, बल्कि मौत से खेलने वाली बेवकूफी है. लोग इस क्लिप को देखकर इसे Ghost Rider स्टाइल का स्टंट कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक इंसान जिंदगी और मौत के बीच झुलसता हुआ दिख रहा है.

क्या है इस खतरनाक वायरल वीडियो में?

वीडियो में एक युवक बाइक पर बैठा है और उसके थोड़ा पास एक लड़का पेट्रोल भरी थैली पर बम जला देता है. जैसे ही बम फूटता है, जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ आग लग जाती है. पेट्रोल की वजह से आग तेजी से फैलती है और बाइक पर बैठा युवक आग की लपटों में घिर जाता है. कुछ ही सेकंड में वह बुरी तरह से जलने लगता है.उसके आसपास खड़े लोग पहले तो घबरा जाते हैं, फिर उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं. यहां पूरा सीन इतना डरावना है कि जिसने भी वीडियो देखा, वह कांप उठा. लोग इस खतरनाक हरकत को देखकर सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.

लोगों के डर और हैरान कर देने वाले रिएक्शन

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर @ohi_anil_kumar नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो अब तक लाखों बार देखा जा चुका है और हजारों लोगों ने इसे लाइक भी किया है. यूजर्स ने कमेंट्स में अपनी नाराजगी और चिंता जाहिर की है. किसी ने लिखा कि दीवाली है भाई, जिंदा रहोगे तो अगले साल भी मना पाओगे, तो एक यूजर ने कमेंट किया ये स्टंट नहीं, खुदकुशी की कोशिश है. वहीं कई लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का वायरल बनने का जुनून इंसानों को पागल बना रहा है. साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर दो मिनट की वायरल क्लिप के लिए अपनी लाइफ का सौदा करना बिल्कुल भी सही नहीं है.

