आज के समय में सोशल मीडिया हमारी लाइफ का जरूरी हिस्सा बन गया है. हर दिन कोई न कोई वीडियो, फोटो या किस्सा वायरल होता है, जो या तो दिल छू लेता है या फिर हंसी रोक पाना मुश्किल कर देता है. इंटरनेट पर ऐसे ही एक वीडियो ने इन दिनों तहलका मचा रखा है. इस वीडियो ने लोगों को हंसी के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर कर दिया है. ये वीडियो एक पॉडकास्ट का हिस्सा है, जिसमें एक लड़का और लड़की बातचीत के दौरान ऐसा किस्सा सुनाते हैं, जिसे सुनकर पहले तो लोग चौंक जाते हैं, लेकिन फिर हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है.

क्या है वायरल वीडियो की कहानी?

इंस्टाग्राम पर यह वीडियो @raj.talks2025 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और इसे मशहूर कंटेंट क्रिएटर @rajshamani के पॉडकास्ट से लिया गया है. वीडियो में एक लड़की ऐसा किस्सा सुनाती है, जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये बात किसी असली घटना पर आधारित है. लड़की बताती है कि ये घटना करीब 25 साल पुरानी है. एक शख्स अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गया, क्योंकि शादी के 7 साल बाद भी उनकी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी. पति-पत्नी दोनों ही इस बात को लेकर बहुत परेशान थे. डॉक्टर ने सारे जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाए. टेस्ट के नतीजे आए तो सब कुछ नॉर्मल निकला. न पत्नी को कोई दिक्कत थी और न ही पति को, फिर डॉक्टर ने पति को अकेले में बुलाया और उससे कुछ सवाल पूछे. डॉक्टर ने पूछा कि क्या कर रहे हो, यानी रिलेशन कैसे बना रहे हो. इसके बाद पति ने जो जवाब दिया, वह सुनकर डॉक्टर तो हैरान रह गया. अब पूरा इंटरनेट हंसी से लोटपोट हो रहा है.

पति ने कही यह बात

पति ने कहा कि वह पिछले 7 सालों से अपनी पत्नी के बेली बटन (नाभि) में संबंध बना रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि वहीं से बच्चा आता है. यह सुनकर डॉक्टर को यकीन नहीं हुआ कि कोई इतना अनजान कैसे हो सकता है. इसके बाद डॉक्टर ने उस व्यक्ति को सही जानकारी दी. डॉक्टर की सलाह और सही जानकारी के बाद महिला दो महीने में प्रेग्नेंट हो गई. इस वीडियो के सामने आने के बाद हर कोई हैरान रह गया और हर कोई तरह-तरह के कमेंट्स कर रहा है.

सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन

इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. किसी को हंसी आ रही है तो कोई इस बात पर हैरान है कि इतने साल तक एक आदमी कैसे इतना अनजान हो सकता है. वहीं, कुछ लोगों ने इसे ज्ञान की नई ऊंचाइयां कहा तो कुछ बोले कि भाई साहब को बायोलॉजी की क्लास मिस नहीं करनी चाहिए थी. कुछ यूजर्स ने लिखा कि 7 साल इंतजार करने के बाद ये बात पता चली. अब तो सिर ही पकड़ लिया जाए. वहीं, एक यूजर बोला कि डॉक्टर ने जरूर अपनी मेडिकल डिग्री पर शक किया होगा. कई लोग कह रहे हैं कि इतनी मासूमियत तो छोटे बच्चों में भी नहीं होती.

यह भी पढ़ें: चालान कटना है कट जाए, गुटखा नहीं थूकूंगा... बिना हेलमेट पुलिस ने रोका, फिर भी मुंह में भरे रहा पीक; वीडियो वायरल