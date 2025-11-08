आज के दौर में सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां हर दिन कोई न कोई नई स्टार बन जाती है. इंस्टाग्राम, फेसबुक और X जैसे प्लेटफॉर्म पर हर रोज हजारों वीडियो अपलोड होते हैं. लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल में उतर जाते हैं और देखते ही देखते वायरल हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. जिसमें एक लड़की ने ऑफिस में ही शानदार डांस कर सबका दिल जीत लिया.

इस वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट @sparkling_osheen से शेयर किया गया है. वीडियो अपलोड होते ही यह इतना पसंद किया गया कि कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स की बौछार हो गई. अब यह लड़की सोशल मीडिया की नई डांस सेंसेशन बन चुकी है और हर कोई कॉन्फिडेंस और एनर्जी देख कर हैरान है.

वीडियो में क्या है खास?

वीडियो में दिख रही लड़की ने खूबसूरत पर्पल अनारकली सूट पहन रखा है. बैकग्राउंड में बज रहा है मशहूर गाना आ जा नचले, और लड़की ने ऑफिस फ्लोर को ही डांस फ्लोर बना रखा है. उनके एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस और एनर्जी देखने लायक है.हर मूवमेंट में ऐसा ग्रेस और जोश है कि देखने वाला खुद झूमने लगे.ऑफिस के माहौल में इतना शानदार डांस देखकर लोग दंग रह गए.

कई यूजर्स ने कमेंट में लिखा दीदी, क्या एनर्जी है, तो किसी ने कहा कि फायर है ये तो, एक यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा कि ग्रेसफुल और खूबसूरत डांस, वहीं कई लोगों ने लिखा कि ऑफिस में ऐसे मूड चाहिए. कुछ लोगों ने तो मज़ाक में लिखा फिसल मत जाना दीदी, HR देख लेगा.

View this post on Instagram A post shared by OSHEEN PANDIYA (@sparkling_osheen)

लोगों की जबरदस्त रिएक्शन दिए

वीडियो पर दिल, आग और डांस वाले इमोजी की बारिश हो रही है. यूजर्स लगातार तारीफों के पुल बांध रहे हैं.किसी ने लिखा Too much epic performance, तो किसी ने लिखा Superb, graceful and energetic

वीडियो ने इतना ध्यान खींचा कि लोग अब इस लड़की की और भी डांस वीडियोज देखने की मांग कर रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि वह किसी डांस रियलिटी शो में जरूर हिस्सा लें, क्योंकि उनका टैलेंट किसी प्रोफेशनल डांसर से कम नहीं है.