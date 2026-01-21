Video: रूस में बर्फबारी ने तोड़ा 130 साल का रिकॉर्ड, कार तक पहुंचने के लिए सुरंग बना रहे लोग

Viral Video: सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ चीजें वायरल होती ही रहती हैं, जिनमें से कुछ चीजें हमें हंसाने पर मजबूर कर देती हैं, तो वहीं कुछ चीजें हमें डराकर रख देती हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बताया जाता है कि रूस के कैमचटका इलाके में पिछले 130 सालों में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है.

लोग इस वीडियो को देखकर काफी परेशान हो गए हैं. वीडियो में साफ-साफ दिखाई पड़ता है कि दो व्यक्ति कार में बैठे कार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार तो पूरी तरह से बर्फ में दब गई है. हर कोई यह सोचने पर मजबूर है कि इतनी मोटी बर्फ में कार कैसे अपनी जगह पर टिक सकती है.

बर्फ के बोझ से कारें कैसे बचीं, लोग कर रहे हैं चर्चा- यूजर

🚨More insane footage coming out of Kamchatka, Russia where they have had the largest snowfall in 130 years.😳 pic.twitter.com/nfU3sxR0QK — Don Keith (@RealDonKeith) January 19, 2026

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं कि इतनी भारी बर्फ होने के बावजूद कार कैसे खड़ी है. एक यूजर ने लिखा कि “कार इतनी मोटी बर्फ का वजन कैसे सह पा रही है?” ये सवाल कई लोगों के दिमाग में घूम रहा है. बर्फ का स्तर इतना ज्यादा है कि अगर आप किसी भी कार को ऐसे ढक दें, तो लगता है जैसे वह पूरे सालों के लिए वहीं फंस गई है. कुछ लोगों ने इस मजाकिया अंदाज को समझा और कमेंट किया कि अब कार आपकी नहीं रही, बल्कि एक दफन टाइम कैप्सूल बन गई है, जिसे आने वाले लोग खोजेंगे.

बर्फबारी के बाद वाहन चलाना खतरनाक हो सकता है- यूजर

तीसरे यूजर ने अपनी राय व्यक्त की और कहा कि इतनी ज्यादा बर्फबारी के बाद वाहन स्टार्ट करना खतरनाक हो सकता है. अगर आप बर्फ में गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, तो एग्जॉस्ट पाइप बर्फ से भरी होने की वजह से धुएं बाहर नहीं निकल पाएंगे. इसकी वजह से कार के अंदर जहरीला धुआं फैल सकता है और यह जानलेवा साबित हो सकता है.