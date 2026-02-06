Video: ढाबे में जा घुसी बेकाबू कार, शख्स के ऊपर गिरा उबलता हुआ तेल, रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जिन्हें देखकर लोगों की भावनाएं कहीं न कहीं प्रभावित होती हैं. कभी हंसी आती है, कभी खौफ महसूस होता है और कभी गुस्सा आ जाता है. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल रहा है. वीडियो में एक ढाबा नजर आ रहा है, जहां मौजूद लोग खाना बनाने में व्यस्त हैं. तभी अचानक पीछे से एक सफेद कार तेज़ गति से आती है और सीधे ढाबे से टकरा जाती है.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि ढाबे पर रखी कढ़ाई और अन्य बर्तन पलट जाते हैं. उनमें मौजूद गर्म तेल और खाना ढाबे पर मौजूद लोगों पर गिर जाता है. इन लोगों की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर तेल और खाना गर्म होगा तो चोट कितनी गंभीर हो सकती है, गनीमत यह हुई कि वे लोग तुरंत वहां से भाग जाते हैं.

वहीं गाड़ी चालक की भी स्थिति मजेदार और डरावनी दोनों थी. गाड़ी चालक भी तेजी से गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास के लोग उसकी ओर बढ़ने लगते हैं. वीडियो में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है और अब लोग सोशल मीडिया पर इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

कैसे हुआ हादसा?

विडियो के मुताबिक, ढाबे के पास खड़े लोग खाना बना रहे थे. तभी तेज़ रफ्तार सफेद कार अचानक उनकी ओर बढ़ी और ढाबे से टकरा गई. टक्कर के कारण कड़ाई और बर्तन पलट गए और वहां मौजूद लोग भागने लगे. कार चालक भी मौके से भागने की कोशिश करता दिखा, लेकिन वहां लोग इकट्ठा हो गए. यह घटना सड़क सुरक्षा और सावधानी की जरूरत को दोबारा रेखांकित करती है.

हादसे पर चिंता और चेतावनी

एक यूजर ने लिखा, “सच्च में ये हादसा देखकर तो दिल दहल गया. गाड़ी चालक की लापरवाही और ढाबे पर मौजूद लोगों की मुश्किल का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता. किसी की जान आसानी से जा सकती थी.” एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, “वाह! यह वीडियो दिखाता है कि सड़क पर सुरक्षा का पालन कितना जरूरी है. इतनी तेज़ गाड़ी और भीड़ वाले इलाक़े में हादसा किसी भी समय गंभीर रूप ले सकता है. ढाबे वाले किस्मत वाले थे कि सीधे गंभीर चोट नहीं लगी.”