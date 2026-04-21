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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ‘बारात तैयार, मेहमान गायब’! इस्लामाबाद में US-Iran बातचीत के लिए लॉकडाउन जैसे हालात, परेशान हो रहे लोग

Video: ‘बारात तैयार, मेहमान गायब’! इस्लामाबाद में US-Iran बातचीत के लिए लॉकडाउन जैसे हालात, परेशान हो रहे लोग

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान की किरकिरी होने लगी है कि बारात के लिए पूरा घर सजा दिया लेकिन अभी तक मेहमानों का पता ही नहीं है कि वो आएंगे या नहीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 21 Apr 2026 05:55 PM (IST)
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पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि ईरान इसमें शामिल होगा या नहीं. दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने समझौता न होने पर हमले की चेतावनी दी है, वहीं ईरान ने भी जवाब में अपने “नए हथियार और प्लान” की बात कही है. ऐसे में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को पीस टॉक के दूसरे राउंड के लिए सजा दिया गया है लेकिन मेहमान आएंगे या नहीं इसका फिलहाल कोई अता पता नहीं है.

कड़ी सुरक्षा और खाली सड़कें, लेकिन मेहमानों पर सस्पेंस

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान की किरकिरी होने लगी है कि बारात के लिए पूरा घर सजा दिया लेकिन अभी तक मेहमानों का पता ही नहीं है कि वो आएंगे या नहीं. पाकिस्तान के बड़े मीडिया समूह Geo न्यूज और Dawn की मानें तो रेड जॉन में सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा की गई है. हर ओर रेंजर्स दिखाई दे रहे हैं और एग्जिट-एंट्री पॉइंट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में खाली सड़कें और कम ट्रैफिक दबाव देखकर लोगों का कहना है कि भाई टॉक होने जा रही है या फिर लॉकडाउन लगा दिया है.

8 अप्रैल से दोनों देशों के बीच चल रहा है युद्धविराम

दरअसल, 8 अप्रैल से दोनों के बीच 2 हफ्ते का युद्धविराम चल रहा है, जिसे बातचीत होने पर आगे बढ़ाया जा सकता है. इस बीच अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए उसके बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी है और एक जहाज भी जब्त किया है, जबकि ईरान Hormuz Strait जैसे अहम समुद्री रास्ते को कंट्रोल कर रहा है, जहां से दुनिया का 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा तेल और गैस का गुजरता है. इसी वजह से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं और यूरोप में ईंधन की कमी का खतरा भी बढ़ गया है.

यह भी पढ़ें: Kota Viral Video : लड़के ने सुतली बम जला मगरमच्छों पर फेंका! धमाका सुन तिलमिला गए पानी के दरिंदे, वीडियो वायरल

ईरान जंग में नए पत्ते दिखाने की कर रहा तैयारी?

वीकेंड पर ईरान ने कहा कि उसे अमेरिका की तरफ से नए प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच अभी भी बड़ा मतभेद बना हुआ है. पिछली बातचीत इसलिए टूट गई थी क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम, उसके क्षेत्रीय सहयोगियों (प्रॉक्सी) और Hormuz Strait जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी. वहीं ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद अध्यक्ष Mohammad Bagher Qalibaf ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह ईरान से आत्मसमर्पण कराना चाहता है, जबकि ईरान इसके उलट “जंग के मैदान में नए पत्ते दिखाने” की तैयारी कर रहा है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: झप्पर में घुस गया था जहरीला दानव, लड़के ने डेयरिंग दिखा नंगे हाथ से ही पकड़ लिया

Published at : 21 Apr 2026 05:55 PM (IST)
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