"हम थक चुके हैं, युद्ध रोक दो" अमेरिकी महिला सैनिक ने रोते की अपील, बोली हमें अपने घर जाना है, वीडियो वायरल

ईरान इजराय युद्ध और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पूरे एशिया से लेकर अमेरिका तक में हलचल मची हुई है. हर रोज अमेरिका की धमकी और लगातार होते मिसाइल हमलों के बीच एक अमेरिकी महिला सैनिक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अमेरिका की ये महिला सैनिक रोते हुए सरकार से गुहार लगा रही है और युद्ध विराम की अपील कर रही है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी हैरान हैं और महिला की बातें सुन इमोशनल हो गए हैं.

रोते हुए अमेरिकी महिला सैनिक ने लगाई गुहार

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला सैनिक जो अमेरिकी बताई जा रही है, रोते हुए अपनी बात लोगों के सामने रख रही है. महिला वीडियो में कहती है कि "युद्ध हमारी इच्छा नहीं हैं, इसे खत्म करो. हम थक चुके हैं और हमें अपने घर जाना है. मैं अपने घर को बहुत मिस कर रही हूं. मैं हर रोज अपने परिवार को याद करती हूं मुझे उनसे मिलना है. लेकिन मैं अब तक यहीं हूं और अपने देश के लिए लड़ रही हूं."

एक अमेरिकी 🇺🇲 महिला सैनिक ने भावुक होकर कहा:

"हम बहुत थक चुके हैं। यह युद्ध हमारी चाहत नहीं थी, न ही हमने इसे चुना था।



मेरी बस एक ही इच्छा है—घर वापस जाना।

मुझे युद्ध नहीं चाहिए... मुझे तो बस शांति चाहिए।"



pic.twitter.com/cI85lnd0YH — Shaikh Javed (@ShaikhSahab__) April 5, 2026

39 दिन से लगातार चल रहा है युद्ध

आपको बता दें कि 28 फरवरी 2026 को ऑपरेशन एपीके फ्यूरी के तहत इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त रूप से हमला किया था. आपको बता दें कि आज यानी 7 अप्रैल 2026 को इस युद्ध के 39 दिन पूरे हो चुके हैं. इसी युद्ध से तंग आकर अब कई तरह के वीडियो सैनिकों के वायरल हो रहे हैं. हालांकि इनमें कई वीडियो एआई जेनरेटेड भी हैं. एबीपी लाइव इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. खबर केवल सोशल मीडिया पर वायरल दावों के आधार पर लिखी गई है.

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यूजर्स बोले, युद्ध को जल्द ही खत्म किया जाए

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...एक ऑरेंज बाल वाले ने सभी को परेशान करके रखा है. एक और यूजर ने लिखा...युद्ध जल्द ही खत्म होना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...एक शख्स की जिद की वजह से आधा एशिया इंडक्शन पर रोटियां सेक रहा है.

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