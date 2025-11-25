हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: सिर्फ अंडरवियर पहन आया चोर, अंदर से निकाला झोला और उठा ले गया पैसा, करतूत CCTV में कैद

Video: सिर्फ अंडरवियर पहन आया चोर, अंदर से निकाला झोला और उठा ले गया पैसा, करतूत CCTV में कैद

Mirzapur Viral Video: मिर्जापुर से अजीबोगरीब चोरी का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक चोर बिना शर्ट और पैंट पहने सिर्फ अंडरवियर पहनकर चोरी करने एक दुकान के अंदर आया और सारे पैसे लेकर फरार हो गया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 25 Nov 2025 10:12 AM (IST)
Preferred Sources

Uttar Pradesh News: चोरी के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जिसमें कुछ चोर बैग में सामान भरकर ले जाते हैं तो वहीं कुछ अपने कपड़ों में सामान को छुपाकर ले जाते हैं, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से चोरी की एक ऐसी घटना का वीडियो सामने आया है, जिसने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया है. यहां एक चोर बिना शर्ट और पैंट पहने सिर्फ अंडरवियर पहनकर चोरी करने एक दुकान के अंदर आता है. चोर की सारी हरकत दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

अंदरवियर में बैग छुपाकर लाया था चोर

बता दें कि यह घटना मिर्जापुर के किसी किराने की दुकान की है, यहां रात के समय एक चोर अंडरवियर पहने दुकान में चोरी करने घुसता है. वीडियो में देख सकते हैं कि चोर ने अपने मुंह को काले रंग के मास्क से छुपाया हुआ है.

वीडियो की शुरुआत में देखा गया कि चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसता है. उसके बाद चोर दुकान के कैश काउंटर से एक-एक रुपये निकालने लगता है. वीडियो में देख सकते हैं कि पहले चोर अपने अंडरवियर के अंदर से एक बैग निकालता है और उसके बाद सारे पैसों को उसमें भरने लगता है. देखते ही देखते चोर सारे पैसों को उठा लेता है.

वीडियो देख लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

चोर की यह सारी हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही होती है. चोर सारे पैसों को उठाकर दुकान से फरार हो जाता है. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों के बड़े ही मजेदार कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं.

कुछ यूजर ने कहा कि चोर कुछ ज्यादा ही गरीब है, तभी अंडरवियर में ही चोरी करने लगा तो वहीं कुछ ने कहा कि ऐसी चोरी पहले कभी नहीं देखी. कुछ ने कहा कि बेरोजगारी चरम पर है, तभी चोरी ज्यादा हो रही है. एक यूजर ने कहा कि मिर्जापुर वाला चोर का तो लेवल ही अलग निकल गया.

और पढ़ें
Published at : 25 Nov 2025 10:12 AM (IST)
Tags :
Mirzapur News VIRAL VIDEO UTTAR PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म की चीन से दूरी! बोले- 'अप्रैल में जाऊंगा बीजिंग, फिर जिनपिंग को...'
ट्रंप ने खत्म की चीन से दूरी! बोले- 'अप्रैल में जाऊंगा बीजिंग, फिर जिनपिंग को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
इंडिया
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
क्रिकेट
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! इस भारतीय खिलाड़ी की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol
Sir Controversy: अवैध बांग्लादेशियों के पास 'डुअल सिटीजनशिप'! | Bengal SIR | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: BLO को बलि का बकरा क्यों बना रहे SIR? | Bengal SIR | SIR Controversy | UP SIR
Sir Controversy: BLO को 'बंधक' कौन-कहां बना रहा? UP SIR | Akhilesh Yadav | Noida | Bengal SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म की चीन से दूरी! बोले- 'अप्रैल में जाऊंगा बीजिंग, फिर जिनपिंग को...'
ट्रंप ने खत्म की चीन से दूरी! बोले- 'अप्रैल में जाऊंगा बीजिंग, फिर जिनपिंग को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
इंडिया
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
क्रिकेट
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! इस भारतीय खिलाड़ी की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
बॉलीवुड
'एक ऐसा खालीपन, जो हमेशा खाली ही रहेगा...' अमिताभ बच्चन ने अपने 'वीरू' को खास अंदाज में दी श्रद्धांजलि
'एक ऐसा खालीपन, जो हमेशा खाली ही रहेगा...' अमिताभ बच्चन ने अपने 'वीरू' को खास अंदाज में दी श्रद्धांजलि
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिजनेस
Stock Market Today: पॉजिटिव शुरुआत के बाद लाल हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 21 अंक फिसला, निफ्टी 25,949 के नीचे
पॉजिटिव शुरुआत के बाद लाल हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 21 अंक फिसला, निफ्टी 25,949 के नीचे
हेल्थ
Winter Health Tips: ठंडे पानी से या गर्म पानी से... ठंड में कैसे नहाना होता है ठीक? एक्सपर्ट से जानें
ठंडे पानी से या गर्म पानी से... ठंड में कैसे नहाना होता है ठीक? एक्सपर्ट से जानें
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget