Video: सिर्फ अंडरवियर पहन आया चोर, अंदर से निकाला झोला और उठा ले गया पैसा, करतूत CCTV में कैद

Uttar Pradesh News: चोरी के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जिसमें कुछ चोर बैग में सामान भरकर ले जाते हैं तो वहीं कुछ अपने कपड़ों में सामान को छुपाकर ले जाते हैं, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से चोरी की एक ऐसी घटना का वीडियो सामने आया है, जिसने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया है. यहां एक चोर बिना शर्ट और पैंट पहने सिर्फ अंडरवियर पहनकर चोरी करने एक दुकान के अंदर आता है. चोर की सारी हरकत दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

अंदरवियर में बैग छुपाकर लाया था चोर

बता दें कि यह घटना मिर्जापुर के किसी किराने की दुकान की है, यहां रात के समय एक चोर अंडरवियर पहने दुकान में चोरी करने घुसता है. वीडियो में देख सकते हैं कि चोर ने अपने मुंह को काले रंग के मास्क से छुपाया हुआ है.

वीडियो की शुरुआत में देखा गया कि चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसता है. उसके बाद चोर दुकान के कैश काउंटर से एक-एक रुपये निकालने लगता है. वीडियो में देख सकते हैं कि पहले चोर अपने अंडरवियर के अंदर से एक बैग निकालता है और उसके बाद सारे पैसों को उसमें भरने लगता है. देखते ही देखते चोर सारे पैसों को उठा लेता है.

वीडियो देख लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

चोर की यह सारी हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही होती है. चोर सारे पैसों को उठाकर दुकान से फरार हो जाता है. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों के बड़े ही मजेदार कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं.

कुछ यूजर ने कहा कि चोर कुछ ज्यादा ही गरीब है, तभी अंडरवियर में ही चोरी करने लगा तो वहीं कुछ ने कहा कि ऐसी चोरी पहले कभी नहीं देखी. कुछ ने कहा कि बेरोजगारी चरम पर है, तभी चोरी ज्यादा हो रही है. एक यूजर ने कहा कि मिर्जापुर वाला चोर का तो लेवल ही अलग निकल गया.