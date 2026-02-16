हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगटेस्टिंग के अगले ही दिन फट गई टंकी, बहने लगा पानी, खर्च हुए थे 65 लाख, सामने आया भ्रष्टाचार का वीडियो!

टेस्टिंग के अगले ही दिन फट गई टंकी, बहने लगा पानी, खर्च हुए थे 65 लाख, सामने आया भ्रष्टाचार का वीडियो!

UP News: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने महोबा में जल जीवन मिशन की लापरवाही उजागर की. ठेकेदार ने घटिया सीमेंट और मिट्टी मिलाकर टंकी बनाई, जिससे टंकी में पानी भरते ही दरारें पड़ गईं और पानी बहने लगा.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 16 Feb 2026 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

Uttar Pradesh News: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में जल जीवन मिशन योजना की बदहाली को उजागर कर दिया है. वीडियो में दिख रहा है कि पानी की एक टंकी फट गई है और उससे पानी गिर रहा है. बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर 65 लाख रुपए खर्च हुए थे.

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ठेकेदार के भ्रष्टाचार और घोर लापरवाही के कारण यह समस्या हुई. बताया गया है कि टंकी निर्माण के दौरान ठेकेदार ने बालू में मिट्टी मिलाई और घटिया सीमेंट का इस्तेमाल कर टंकी को तैयार किया था.

65 लाख की टंकी कैसे फटी?

चरखारी विधानसभा क्षेत्र के नागराडांग गांव में 65 लाख रुपये खर्च कर बनाई गई टंकी में पानी भरते ही दरारें पड़ गईं. घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद अधिकारी लीपापोती कर रहे हैं. एडीएम नमामि गंगे मोइनुल इस्लाम ने खामी स्वीकारी और कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान करा लिया जाएगा. वहीं टंकी निर्माण कार्यदायी संस्था एससीएलएसएमसीजेवी के प्रोजेक्ट मैनेजर सुनील कुमार पांडेय का कहना था कि दरारें आई ही नहीं हैं, टंकी सिर्फ ओवरफ्लो हुई थी और कुछ ग्रामीणों ने उसका वीडियो बना लिया.

योजना का व्यापक असर और देरी

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में करीब 900 करोड़ रुपये की लागत से जल जीवन मिशन का काम चल रहा है. योजना 2024 में पूरी होनी थी, लेकिन अब समय सीमा 2026 तक बढ़ा दी गई है. कई गांवों में पाइपलाइन डाल दी गई, लेकिन पानी नहीं पहुंचा. इसके अलावा, पाइपलाइन डालते समय खोदी गई सड़कों की मरम्मत भी नहीं हुई, जबकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि सब ठीक है.

बीती 30 जनवरी को विधायक बृजभूषण राजपूत ने समर्थक प्रधानों के साथ मंत्री स्वतंत्रदेव का रास्ता रोककर योजना की कमियां गिनाईं. उनके मुताबिक उनके क्षेत्र के 40 गांवों में पाइपलाइन तो डाली गई, लेकिन लीकेज और खराब सड़कें सुधारी नहीं गईं.

नगाराडांग टंकी में मिली दरारें 

विकासखंड जैतपुर की ग्राम पंचायत नगाराडांग की प्रधान गायत्री ने बताया कि योजना पर करीब 261.51 लाख रुपये खर्च किए गए. 95 गांवों में 900 किमी पाइपलाइन डाली गई और 32 हजार परिवारों को कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया.

उनके गांव में 2025 में टंकी बनी, जिसमें 13 फरवरी को पानी भरा गया, लेकिन अगले दिन ही कई जगह दरारें आ गईं और पानी बहने लगा. उन्होंने डीएम गजल भारद्वाज को टंकी फटने की जानकारी दी और सरकारी धन के दुरुपयोग व निर्माण में मनमानी का आरोप लगाया. एडीएम मोइनुल इस्लाम का कहना है कि समस्या को दुरुस्त कराया जा रहा है.

जनता का गुस्सा और सवाल

स्थानीय लोग इस मामले को मिशन की धोखाधड़ी मान रहे हैं. उनका कहना है कि इसके जरिए ठेकेदार और कुछ सरकारी अधिकारी मिलकर जनता का पैसा उड़ा रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि “ऐसी योजनाओं में भारी रकम खर्च होने के बावजूद ठेकेदारों और अधिकारियों की लापरवाही से जनता को फायदा नहीं, बल्कि नुकसान होता है.”

Published at : 16 Feb 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Trending News Mahoba News UTTAR PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
साउथ सिनेमा
'बदतमीजी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए', बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
Advertisement

वीडियोज

Top Headlines: इस घंटे की बड़ी खबरें | T20 World Cup 2026 | RSS | PM Modi | Lalu Yadav | Salman Khan
India Vs Pakistan Match: भारत की जीत की इन 5 वजहों ने तोड़ी पाकिस्तान की कमर, समझिए कैसे?
India Vs Pakistan Match से पहले देखिए कैसे दर-दर की ठोकरें खाई पाकिस्तान ने | ABPLIVE
Assam के CM के विवादित वीडियो पर बोले CJI, 'ये केस आपको HC ले जाने में क्या समस्या' | Breaking
Bhiwadi Fire Breaking: फैक्ट्री में आग का कहर, 8 लोग झुलसे | Rajasthan | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
साउथ सिनेमा
'बदतमीजी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए', बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
हेल्थ
Cervical Cancer Screening: महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
ट्रेंडिंग
India vs pakistan: पाकिस्तानियों ने गाया भारत का राष्ट्रगान, खड़े होकर दी सलामी, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
पाकिस्तानियों ने गाया भारत का राष्ट्रगान, खड़े होकर दी सलामी, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
हेल्थ
Poor Posture In Children: छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget