Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की मुलाकात को लेकर हुई घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. घटना 23 जनवरी की सुबह की है, जब लड़की का परिवार किसी काम के लिए घर से बाहर गया. इस दौरान लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर कहा कि घर पर कोई नहीं है और तुरंत आ जाओ. इस पर युवक बिना देरी किए घर पहुंच गया. दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और अक्सर किसी को बताए बिना अकेले में मिलते थे.

इसी दौरान पड़ोस की चाची को घर से अजीब आवाजें सुनाई दी. उसने यह सोचकर कि कोई चोर तो नहीं आया, पुलिस और रिश्तेदारों को सूचना दी. घर का दरवाजा खटखटाने पर लड़की ने बिना डर के दरवाजा खोलकर चाची को बताया कि कुछ नहीं हो रहा. बावजूद इसके चाची का संदेह दूर नहीं हुआ और उसने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया.

परिवार ने घर की तलाशी ली

इस बीच, लड़की के परिवार को भी सूचना मिली और वे घर लौट आए. एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ रिश्तेदार, दोनों पक्षों ने ताला खोला और हर जगह तलाशी ली. लगभग 45 मिनट बीत जाने के बाद लड़की के घर में किसी का पता नहीं चल सका.

यूपी | कानपुर में बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा। उसी वक्त गर्लफ्रेंड के घर वाले आ गए। छिपाने के लिए गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को लोहे के बक्से में बंद कर दिया। बक्से से आहट हुई तो उसे खुलवाया गया, तब बॉयफ्रेंड बाहर निकला। पुलिस ने हिरासत में लिया। pic.twitter.com/W2I1CFOtQL — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) January 23, 2026

बक्से में छुपा बैठा था युवक

रिश्तेदारों को लगा कि कुछ गलत है, उन्होंने एक बंद बक्से से आवाज सुनी. चाबी मांगने पर लड़की ने पहले देने से इनकार कर दिया. उसने कहा कि उसमें कपड़े और निजी सामान हैं. हालांकि, जब पुलिस ने चाबी मांगी तो डरकर लड़की ने दे दी. उस बक्से को खोलने पर एक युवक बाहर आया. उस समय, वह होश खो बैठा था और उसे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी.

इस घटना से गुस्साए लड़की के परिवार ने युवक को पीटने की कोशिश की. लेकिन पुलिस ने हस्तक्षेप किया और दोनों को पूछताछ के लिए ले गई. युवक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया है. इस घटना ने उत्तर प्रदेश में काफी हंगामा मचा दिया है.