United Kingdom Prime Minister Keir Starmer Video: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर इन दिनों भारतीय दौरे पर है. आज यानी 9 अक्टूबर को वह मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में हिस्सा लेने पहुंचे थे. जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल थे. इस फिनटेक फेस्ट से उनका एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हिंदी में बोलते नजर आ रहे हैं. इसमें कीर स्टार्मर ने हिंदी में बात की. उन्होंने कहा, “मुझे यहां आकर खुशी हुई.” उनके इस अंदाज़ ने मौजूद लोगों को चौंका दिया और तालियां गूंज उठीं. सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

ब्रिटेन पीएम का हिंदी भाषण वायरल

अपने भारत दौरे के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में हिस्सा लेने पहुंचे थे. यहां उनके साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत देश के बिजनेस जगत की कई जानी मानी हस्तियां मौजदू थी. इस दौरान जब ब्रिटेन प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को संबोधन के लिए बुलाया गया. तो उन्होंने महफिल ही लूट ली.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और तमाम लोगों के सामने हिंदी बोली, प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा “मुझे यहां आकर खुशी हुई.” उनके यह बोलते ही पूरा हाॅल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनकी हिंदी सुनकर हंसे बिना नहीं रह सके. उन्होंने भी ताली बजाई. सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

#WATCH | Maharashtra: "Mujhe yahan aa kar bahut Khushi hui, " says United Kingdom Prime Minister Keir Starmer as he begins his address at the Global Fintech Fest at Jio World Centre in Mumbai



(Source: DD) pic.twitter.com/qkYkywgpHq — ANI (@ANI) October 9, 2025

यह भी पढ़ें: Satire: 'करवाचौथ पर चाहिए छुट्टी', बीवी से डरे IT कर्मचारी ने बॉस को लिखा 'पत्नी-पीड़ित' मेल

लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं

वायरल हो रहे इस वीडियो को ANI ने शेयर किया है. इस वीडियो पर बहुत से लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है 'यह भारत के विकास को दर्शाता है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सिर्फ़ भारतीयों को प्रभावित करने के लिए हिंदी में बोल रहे हैं। अब 1900 के दशक की स्थिति देखिए. मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरा देश बदल रहा है... आगे बढ़ रहा है.'

यह भी पढ़ें: Crocodile Attack Video: नदी किनारे नहा रही थी महिला, घात लगाकर आया दरिंदा और... वीडियो देख दहल जाएगा दिल

एक और यूजर ने लिखा है 'अब वे जानते हैं कि व्यापार और संवाद के लिए हिंदी और विभिन्न भारतीय भाषाओं को सीखना महत्वपूर्ण और समयोचित है, जिसका उन्होंने कई वर्षों पहले शोषण किया था.' एक अन्य यूज़र ने लिखा है 'वैश्विक नेताओं को भारत के फिनटेक परिदृश्य को अपनाते हुए देखना अच्छा लगता है.'

दो दिन के आधिकारिक दौर पर आए हैं भारत

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर इन दिनों दो दिन के आधिकारिक दौरे पर भारत आए हैं. उनके इस दौरे को दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के नजरिए से अहम माना जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति जताई. कीर स्टार्मर का यह पहला भारत दौरा है. इस दौरान उनका यह हिंदी बोलने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर उनका चर्चा का केंद्र बन गया है.

यह भी पढ़ें: Video: कैसे-कैसे लोग हैं! विकलांग बन ट्रेन में मांगी भीख, बेवकूफ बनाकर निकल लिया, सामने आया वीडियो