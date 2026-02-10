हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ‘उन्हें लगा मैं हिंदी नहीं जानती’, मंदिर जाते वक्त लड़की से 3 लड़कों ने की बदसलूकी, वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंदिर जा रही एक लड़की का तीन युवकों ने पीछा किया. लड़की के मुताबिक, तीनों युवक आपत्तिजनक हाव-भाव कर रहे थे और अश्लील बातें बोल रहे थे.

By : बंगाली डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 10 Feb 2026 02:51 PM (IST)
Viral Video: इक्कीसवीं सदी के तथाकथित सभ्य समाज की असल तस्वीर एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से सामने आई है. उत्तर-पूर्व भारत और पहाड़ी इलाकों के लोगों की शारीरिक बनावट को लेकर की जाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियों और व्यवहार पर यह वीडियो गंभीर सवाल खड़े करता है. हाल ही में इंस्टाग्राम पर वायरल हुए एक वीडियो में उत्तराखंड की रहने वाली लड़की चिरो ने अपने साथ हुई एक असहज और डरावनी घटना को साझा किया है, जिसने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो शेयर करते हुए चिरो ने बताया कि वह अकेले मंदिर जा रही थीं, तभी अचानक उसने देखा कि तीन युवक उसका पीछा कर रहे हैं. शुरुआत में उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही देर में स्थिति बेहद असहज हो गई. लड़की के मुताबिक, तीनों युवक आपत्तिजनक हाव-भाव, ताना मारना, मुंह से अश्लील बातें बोलने लगे. चिरो ने उसी समय पूरी घटना का वीडियो बनाने का फैसला किया.

 
 
 
 
 
मंदिर जाते वक्त लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल

इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए चिरो ने लिखा, "उन्हें लगा कि मैं हिंदी नहीं समझती. यह बहुत बुरी बात है. मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ी अलग दिखती हूं. दुनिया की सबसे दुर्लभ चीज वह पल है जब भारतीय पुरुष एक लड़की को अकेले चलते हुए देखते हैं. मैं मंदिर जा रही हूं और ये पीछे से लगातार मुझे परेशान कर रहे हैं."

युवकों की बदसलूकी कैमरे में कैद

वीडियो में भी देखा गया है कि तीनों युवक लड़की का पीछा करते हुए हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और हिंदी गाने गा रहे हैं. कैमरे की ओर तरह-तरह के हाव-भाव कर रहे हैं. वीडियो में उन्हें देखकर तीनों युवक बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं. इसके बजाय, उन्हें चिरो का पीछा करते हुए देखा गया. लड़की ने बताया कि वह एक जगह खड़ी हो गई थी. वह इंतजार कर रही थी कि बाकी दोस्त कब आकर उसके साथ जुड़ेंगे. उनके आने के बाद ही उसने सुरक्षित महसूस किया.

चिरो ने यह भी बताया कि उन्होंने यह वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर साझा किया ताकि लोगों को आसपास की स्थिति के बारे में पता चल सके, लोकप्रियता हासिल करने के लिए बिल्कुल नहीं. इसके अलावा, चिरो ने यह भी बताया कि वीडियो में उन्हें हंसते हुए देखा गया क्योंकि वह कोई परेशानी नहीं चाहती थी. वह शांति से स्थिति को संभालना चाहती थी. लड़की नहीं चाहती थी कि कोई उसे कैमरे पर रोते हुए देखे. 

Published at : 10 Feb 2026 02:51 PM (IST)
Instagram Video VIRAL VIDEO
