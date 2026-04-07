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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: बीच सड़क दो SUV का तांडव, बार-बार मारी एक-दूसरे को टक्कर, वीडियो वायरल

Viral Video: बीच सड़क दो SUV का तांडव, बार-बार मारी एक-दूसरे को टक्कर, वीडियो वायरल

Viral Video: वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों दोस्त अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ियों को बार-बार एक-दूसरे में टक्कर मार रहे हैं. यह सिर्फ एक सामान्य सड़क विवाद नहीं था, बल्कि एक रोड रेज बन गया.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 07 Apr 2026 04:22 PM (IST)
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Viral Video: गुरुग्राम के धनवापुर इलाके में दो दोस्तों के बीच हुई मामूली बहस ने अचानक एक खतरनाक और चौंकाने वाली घटना का रूप ले लिया. यह घटना इतनी अजीब और हैरान करने वाली थी कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों दोस्त अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ियों को बार-बार एक-दूसरे में टक्कर मार रहे हैं. यह सिर्फ एक सामान्य सड़क विवाद नहीं था, बल्कि एक रोड रेज बन गया. इस घटना ने स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच सड़क सुरक्षा और सड़क पर जिम्मेदार व्यवहार की चिंता बढ़ा दी है. 

बीच सड़क दो SUV का तांडव कैसे शुरू हुआ?

घटना गुरुग्राम के धनवापुर गांव में हुई, जहां दो दोस्त आपसी बहस के बाद गुस्से में आ गए. शुरू में यह सिर्फ एक झगड़ा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में दोनों ने अपनी SUVs को लेकर सड़क पर टक्कर मारना शुरू कर दिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गांव की सड़क पर दोनों स्कॉर्पियो गाड़ियां बार-बार एक-दूसरे के बोनट और किनारों से टकरा रही हैं. यह एक बेहद खतरनाक स्थिति थी क्योंकि कोई भी राहगीर या कोई दूसरी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकती थी. 

यह भी पढ़ें - कंपनी ने नौकरी से निकाला तो नहीं मानी हार, स्मार्ट प्लानिंग से घर बैठे हजारों कमा रहा शख्स, यूजर्स भी हैरान

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों गाड़ियां तेज रफ्तार में एक-दूसरे को बार-बार टक्कर मार रही हैं. कभी सामने से भिड़ंत होती है तो कभी साइड से गाड़ियां एक-दूसरे को धक्का देती हैं. सड़क पर धूल उड़ती नजर आती है. आसपास मौजूद लोग इस घटना को देखकर हैरान रह गए और कुछ लोग वीडियो बनाने लगे, जो बाद में इंटरनेट पर वायरल हो गया. जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा, तब पुलिस ने मामले का देखा. दोनों युवकों को थाने बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई. हालांकि, इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई. दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया. 

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी.  कुछ लोगों ने इसे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बताया कुछ ने मजाक उड़ाया. वहीं कई लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की और कहां कि सड़क पर इस तरह की हरकत से किसी भी राहगीर की जान जा सकती थी.

यह भी पढ़ें - Viral Video: सड़क पर पत्नी की गिर गई चप्पल, पहले गुस्सा हुआ पति फिर जो हुआ देख आ जाएगी मुस्कान; देखें वीडियो

Published at : 07 Apr 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Social Media Road Rage Case Gurugram Viral Video Dhanwapur Incident
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