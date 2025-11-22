राजनीति में तनाव, मीटिंग में ठहाके! ट्रम्प ने ममदानी से कहा ‘हां बोल दो भाई' और हिल गया इंटरनेट

न्यूयॉर्क की राजनीति में एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने सोशल मीडिया का पूरा मूड बदल दिया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी की पहली मुलाकात वैसे तो औपचारिक थी, लेकिन एक सवाल के जवाब में जो हुआ उसने पूरे कमरे को हंसी से भर दिया. दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान ममदानी कई बार ट्रम्प को उनके बयानों और नीतियों को लेकर “फासीवादी” कह चुके थे. इसलिए जब दोनों आमने-सामने आए तो पत्रकारों ने वही पुरानी बात छेड़ दी. एक रिपोर्टर ने जैसे ही पूछा कि क्या ममदानी अब भी ट्रम्प को वही शब्द कहेंगे तो माहौल अचानक दिलचस्प बन गया.

ममदानी के फासीवादी वाले इल्जाम पर ट्रंप ने ली चुटकी, बोले 'हां' बोल दो

आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी के बीच हुई एक औपचारिक बैठक में जो हुआ उसने सोशल मीडिया पर मजेदार बहस को जन्म दे दिया है. दरअसल, वायरल वीडियो में पत्रकार ममदानी से पूछते हैं कि क्या अब भी वो ट्रम्प को फासीवादी कहेंगे? ममदानी इस पर जवाब देने के लिए आगे झुके ही थे कि ट्रम्प ने तुरंत बीच में बात काटकर कहा कि “कोई दिक्कत नहीं. आप हां कह दीजिए. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.” ट्रम्प की इस लाइन पर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े और सोशल मीडिया पर यह पल वायरल हो गया.

"That's okay. You can just say yes. It's easier than explaining it. I don't mind." 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/5NpLP6v3gZ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 21, 2025

दोनों के बीच हुई सकारात्मक चर्चा

लेकिन इंटरनेट पर सिर्फ यही मजाकिया पल नहीं पकड़ा गया. मीटिंग के बाद दोनों नेताओं ने साफ किया कि बातचीत काफी सकारात्मक रही. शहर में बढ़ती महंगाई, आकाश छूते किराए, रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दाम और न्यूयॉर्क की लाइफलाइन को चलाए रखने वाली नीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई. ट्रम्प ने मीटिंग के बाद कहा कि उन्हें लगता है कि जोहरान ममदानी एक बेहतरीन मेयर साबित होंगे और वे शहर के लिए अच्छा काम करेंगे.

देखती रह गई दुनिया

इस पूरे एपिसोड को सोशल मीडिया पर बेहद दिलचस्प एंगल से देखा जा रहा है. लोग कह रहे हैं कि राजनीति में भले ही बयानबाजी तेज हो, मंच पर बहस गरम हो, लेकिन एक कमरे में आमने-सामने बैठकर दो विरोधी नेता भी हंस सकते हैं, बात कर सकते हैं और आगे की योजना बना सकते हैं. इंटरनेट पर ट्रम्प की “आप हां कह दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता” वाली लाइन पर लगातार मीम्स बन रहे हैं.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इस मीटिंग को “पॉलिटिक्स मीट्स कॉमेडी” मोमेंट बता रहे हैं. लोग यह भी लिख रहे हैं कि जिस शहर की आधी आबादी बढ़ते किराए और महंगाई से परेशान है, वहां यह मीटिंग उम्मीद जगाती है कि शायद बदले हुए समीकरण न्यूयॉर्क के लिए कुछ ठोस कदम ला सकते हैं. वीडियो को @RapidResponse47 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

