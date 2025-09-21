हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकार चोरी करके भाग रहा था चोर, पुलिस ने ऐसा लगाया दिमाग कि उड़ जाएंगे तोते- वीडियो वायरल

कार चोरी करके भाग रहा था चोर, पुलिस ने ऐसा लगाया दिमाग कि उड़ जाएंगे तोते- वीडियो वायरल

इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो किसी एक्शन फिल्म जैसा लग रहा है. लेकिन ये पूरी तरह असली है. सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया है.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 21 Sep 2025 02:00 PM (IST)

आज के दौर में सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो हैरान कर देता है. कभी कोई मजेदार वीडियो हंसी ला देता है, तो कभी कोई चौंकाने वाला क्लिप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है. इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो किसी एक्शन फिल्म जैसा लग रहा है. लेकिन ये पूरी तरह असली है. सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि इसमें पुलिस ने जिस अनोखे तरीके से एक भागती हुई चोरी की गाड़ी को रोका, वह किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन से कम नहीं लगता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं. 

क्या है वायरल वीडियो?
इस विडियो में एक चोर चोरी की हुई एक कार लेकर हाईवे पर तेज स्पीड से भाग रहा था. आमतौर पर जब पुलिस किसी भागती गाड़ी का पीछा करती है, तो यह एक खतरनाक रेस में बदल जाता है. जिसमें हादसे होने की पूरी संभावना होती है. लेकिन इस बार पुलिस ने अपने पुराने तरीके नहीं अपनाए. उन्होंने कुछ ऐसा किया, जिसे देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं. 

इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस की गाड़ी चोर की गाड़ी के काफी करीब जाती है और अचानक से एक जाल पीछे की ओर फेंकती है. वो जाल तेजी से घूमते हुए चोरी की कार के पिछले टायर में फंस जाता है. इसके बाद चोर पूरी ताकत से गाड़ी को भगाने की कोशिश करता है. एक्सीलेरेटर दबाता है, गाड़ी को रिवर्स करता है. लेकिन कार हिलती तक नहीं है. कुछ ही सेकंड में कार का पिछला हिस्सा टूट जाता है और गाड़ी सड़क के बीचों-बीच रुक जाती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABC World News Tonight (@abcworldnewstonight)

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स
इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब तक कई लाख लोग देख चुके हैं. कई लोगों ने इस तकनीक की तारीफ की है और कहा कि ऐसे हाईटेक तरीकों से पुलिस और भी ज्यादा सुरक्षित तरीके से काम कर सकेगी.वहीं कुछ लोगों ने मजेदार कमेंट्स भी किए. एक यूज़र ने लिखा चोर तो पकड़ा गया, लेकिन अब वो गाड़ी वाला क्या करेगा जिसकी गाड़ी बर्बाद हो गई, इसके अलावा एक यूजर ने कहा अब तो चोरों की खैर नहीं, पुलिस भी स्पाइडरमैन बन गई है. 

Published at : 21 Sep 2025 02:00 PM (IST)
Video Social Media TRENDING VIRAL VIRAL VIDEO Grappler Device
