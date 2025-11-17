हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: हाथ छोड़ चलाई Pulsar, रील के चक्कर में लड़की ने दो लड़कों को मारी जोरदार टक्कर, वीडियो वायरल

Viral Video: लड़कों को स्टंट करते बहुत देख लिया, अब जरा लड़कियों को भी देख लो. इंटरनेट पर हो रहे वायरल वीडियो में लड़की बाइक से स्टंट करते हुए रील बनवा रही होती है, लेकिन रील बनवाना उसे भारी पड़ गया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 17 Nov 2025 11:02 AM (IST)
Preferred Sources

Stunt Viral Video: रील बनाकर फेमस होना कौन नहीं चाहता है. आज के समय में ज्यादातर लोगों का सपना होता है कि वह भी बाकी बड़े कंटेंट क्रिएटर्स की तरह फेमस हो जाएं, जिसके लिए कुछ लोग तो साधारण वीडियोज बनाते हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे खतरनाक स्टंट के वीडियोज बनाने लगते हैं, जिसे बनाकर उन्हें ऐसा लगता है कि वह जल्दी फेमस हो जाएंगे, लेकिन यहीं रील उनके लिए सिर्फ लाइफ टाइम का सबक बनकर रह जाती है.

सोशल मीडिया पर आपने कई स्टंट के वीडियोज तो देखें ही होंगे, जिसमें खासकर लड़के बाइक, स्कूटी और कार से खतरनाक स्टंट करते दिखाई देते हैं, लेकिन कहते हैं न कि लड़कियां भी लड़कों से किसी चीज में कम नहीं हैं. वायरल हो रहे इस वीडियो में एक लड़की बाइक से स्टंट करती नजर आ रही है, लेकिन लड़की का स्टंट उसे ही भारी पड़ जाता है.

रील के चक्कर में लेने के देने पड़ गए

वीडियो की शुरुआत में देखा गया है कि लड़की बड़े स्टाइल से बाइक चला रही होती है. ऐसा करते हुए लड़की अपने आपको किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं समझ रही होती.  वीडियो में देख सकते हैं कि लड़की बाइक चलाती है और फिर एक बार बिना दोनों हैंडल पकड़े बाइक चलाती है.

अभी तक सब कुछ सामान्य नजर आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही लड़की दोबारा हैंडल पकड़ने की कोशिश करती है, उसका बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है और वह डगमगाते हुए सड़क के किनारे गिर जाती है, लेकिन लड़की अकेली नहीं गिरी, बल्कि अपने साथ बाइक सवार दो युवक को लेकर गिरी. 

अरे दीदी पहले स्कूटी चलाना सिख लो- बोले यूजर्स

वीडियो में देखा गया है कि जैसे ही लड़की के बाइक का बैलेंस बिगड़ता है. लड़की बाइक सवार दो युवक से टकरा जाती है, जिसके चलते वह दोनों भी सड़क पर गिर जाते हैं. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के तमाम मजेदार कमेंट्स सामने आने लगे.

लोगों ने कहा कि खुद तो गिरी दूसरों को ओर ले गई तो वहीं कुछ ने कहा कि ओर करो लड़कों की बराबरी तो वहीं कुछ ने मजाक में कहा कि साफ दिख रहा है गलती लड़कों की है बीच में क्यों आए. कुछ ने कहा कि अरे दीदी पहले स्कूटी चलाना सिख लो, फिर बाइक चलाना. इस तरह के फनी कमेंट्स वीडियो पर लगातार देखने को मिल रहे हैं.

Published at : 17 Nov 2025 11:02 AM (IST)
