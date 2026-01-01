सनरूफ खोली और ठुमके लगाने लगी दुल्हन, वीडियो देख यूजर्स बोले- यह रियल लाइफ की तनु...

आजकल शादियों में कुछ नया और अलग करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है. पहले जहां दुल्हन की एंट्री सादगी से होती थी, वहीं अब लोग इसे यादगार और फिल्मी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, कभी डांस फ्लोर पर धमाकेदार एंट्री, तो कभी अनोखे गानों पर परफॉर्मेंस शादी अब सिर्फ रस्मों तक सीमित नहीं रही.

इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. इस वीडियो में दुल्हन की एंट्री इतनी मजेदार और स्टाइलिश है कि लोग उसे फिल्म तनु वेड्स मनु की हीरोइन से तुलना करने लगे हैं.यूजर्स का कहना है कि यह किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि रियल लाइफ की तनु है.

क्या है वायरल वीडियो में खास?

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन एक गाड़ी में सवार होकर शादी के वेन्यू पर पहुंचती है. गाड़ी की सनरूफ खुली होती है, और दुल्हन उसी सनरूफ से बाहर निकलकर पूरे जोश के साथ डांस करती नजर आती है.

दुल्हन फिल्म तनु वेड्स मनु के मशहूर गाने साडी गली पर झूमते हुए ठुमके लगाती है. उसका कॉन्फिडेंस, मुस्कान और एनर्जी देखकर वहां मौजूद लोग भी खुद को रोक नहीं पाते और खुशी से नाचने लगते हैं. यह एंट्री किसी बॉलीवुड सीन से कम नहीं लगती है.

आसपास का माहौल भी बना जश्न का हिस्सा

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि दुल्हन की इस अनोखी एंट्री से शादी का माहौल और भी ज्यादा खुशनुमा हो जाता है. रिश्तेदार, दोस्त और बाराती सभी दुल्हन को देखकर तालियां बजाते हैं और डांस करते नजर आते हैं. दुल्हन का अंदाज बताता है कि वह अपनी शादी के हर पल बिना किसी झिझक और बिना किसी डर के खुलकर एंजॉय करना चाहती है. यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @sabharwal_fotocity पर शेयर किया गया है. पोस्ट होते ही यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इसे लाइक और शेयर किया.

सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्यार लुटाया. किसी ने लिखा ये तो बिल्कुल असली तनु लग रही है. तो किसी ने कहा ऐसी एंट्री हर दुल्हन को करनी चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स ने दुल्हन के कॉन्फिडेंस और स्टाइल की तारीफ करते हुए इसे अब तक की सबसे कूल ब्राइड एंट्री बताया.

