Social Media Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि एक लड़का बड़ी ही चालाकी से अपने पिता की मोटरसाइकिल लेकर दोस्तों के सामने हीरो बनने की कोशिश करता है और अपने दोस्तों को मोटरसाइकिल से स्टंट करके दिखाता है, लेकिन बेचारे के साथ जो आगे हुआ उसे देखने के बाद आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे.

दोस्तों के सामने हीरो बनकर दिखाया

वीडियो में देखा गया है कि एक लड़का, जो अपने पिता की मोटरसाइकिल लेकर अपने दोस्तों के बीच स्टंट कर रहा है. लड़के के आसपास उसके कुछ दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं. उसके बाद लड़का मोटरसाइकिल से चकरी बनाने की कोशिश करता है, ताकि दोस्तों के सामने हीरो लगे. लड़का मोटरसाइकिल से स्टंट करने में बिजी है और उसके दोस्त ताली बजाकर उसका हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन तभी, अचानक एक शख्स गुस्से में सामने से आता दिखता है, वह कोई और नहीं, बल्कि लड़के का पिता है. लड़का अपने पिता को देखते ही डर जाता है.

एक लड़का बाप की मोटरसाइकिल चुपचाप ले आया और अपने दोस्तों के सामने उसकी चकरी बनाकर घुमाने लगा।

तभी उसका बाप आ गया और उसने बेटे की चकरी घुमा दी। 😂🤣 pic.twitter.com/9LWZiNZXRo — 𝙼𝚛 𝚃𝚢𝚊𝚐𝚒 (@mktyaggi) September 30, 2025

पिता ने बेटे को अच्छा सबक सिखाया

वीडियो में देखा गया कि पिता को देखते ही लड़के के चेहरे पर की हंसी अचानक गायब हो जाती है. वह मोटरसाइकिल का बैलेंस बनाने की कोशिश करने लगता है. पिता अपने बेटे के हाथ में मोटरसाइकिल देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया.

अपने बेटे की तरफ बढ़ा और एक थप्पड़ जड़ा और जैसे पहले बेटा अपनी मोटरसाइकिल को गोल-गोल घुमा रहा था, अब बिल्कुल वैसे ही पिता अपने बेटे को घुमाने लगता है, जिसे देखकर लड़के के दोस्त जोर-जोर से हंसने लगते हैं. सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद हर कोई फनी कमेंट्स कर रहा है.