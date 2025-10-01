हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बाप ने सरेआम घुमा दी बेटे की चकरी! दोस्तों के सामने स्टंट कर बन रहा था हीरो, वीडियो देख हंसेंगे आप!

Video: बाप ने सरेआम घुमा दी बेटे की चकरी! दोस्तों के सामने स्टंट कर बन रहा था हीरो, वीडियो देख हंसेंगे आप!

Viral Video: सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लड़का अपने पिता की बाइक से स्टंट करके अपने दोस्तों को दिखाता है, लेकिन आगे जो पिता ने बेटे के साथ किया वो देखने के बाद आपको खूब हंसी आएगी.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 01 Oct 2025 12:29 PM (IST)
Social Media Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि एक लड़का बड़ी ही चालाकी से अपने पिता की मोटरसाइकिल लेकर दोस्तों के सामने हीरो बनने की कोशिश करता है और अपने दोस्तों को मोटरसाइकिल से स्टंट करके दिखाता है, लेकिन बेचारे के साथ जो आगे हुआ उसे देखने के बाद आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे.

दोस्तों के सामने हीरो बनकर दिखाया

वीडियो में देखा गया है कि एक लड़का, जो अपने पिता की मोटरसाइकिल लेकर अपने दोस्तों के बीच स्टंट कर रहा है. लड़के के आसपास उसके कुछ दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं. उसके बाद लड़का मोटरसाइकिल से चकरी बनाने की कोशिश करता है, ताकि दोस्तों के सामने हीरो लगे. लड़का मोटरसाइकिल से स्टंट करने में बिजी है और उसके दोस्त ताली बजाकर उसका हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन तभी, अचानक एक शख्स गुस्से में सामने से आता दिखता है, वह कोई और नहीं, बल्कि लड़के का पिता है. लड़का अपने पिता को देखते ही डर जाता है.

पिता ने बेटे को अच्छा सबक सिखाया

वीडियो में देखा गया कि पिता को देखते ही लड़के के चेहरे पर की हंसी अचानक गायब हो जाती है. वह मोटरसाइकिल का बैलेंस बनाने की कोशिश करने लगता है. पिता अपने बेटे के हाथ में मोटरसाइकिल देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया.

अपने बेटे की तरफ बढ़ा और एक थप्पड़ जड़ा और जैसे पहले बेटा अपनी मोटरसाइकिल को गोल-गोल घुमा रहा था, अब बिल्कुल वैसे ही पिता अपने बेटे को घुमाने लगता है, जिसे देखकर लड़के के दोस्त जोर-जोर से हंसने लगते हैं. सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद हर कोई फनी कमेंट्स कर रहा है.

Published at : 01 Oct 2025 12:29 PM (IST)
