Shocking Viral Video: आपने लोगों को मंदिर में भगवान के आगे सिर झुकाते देखा होगा तो वहीं कुछ लोगों को चढ़ावा चढ़ाते, लेकिन कुछ लोगों की भक्ति का जवाब नहीं होता. वायरल हो रहे एक वीडियो में एक लड़के ने जो किया. उसे देखकर हर कोई यहीं कह रहा है कि इस लड़के ने तो भक्ति के सारे लेवल पार कर दिए. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का, जो अपने सिर के बालों को काटकर बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेंद्र शास्त्री की फोटो बना रहा है. लड़के की ये कलाकारी देख हर कोई दंग रह गया है.

कुछ ही सेकंड में बना दी बालों से फोटो

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि लड़का कार के बोनट पर बैठा हुआ है और वह कैंची से अपने बालों को काटने लगता है. लड़का धीरे-धीरे अपने सिर के सभी बालों को काट देता है. उसके बाद लड़का अपने बालों से धीरेंद्र शास्त्री की फोटो बनाने लगता है.

भाई की कलाकारी को एक लाइक तो बनता है



गुरुजी के इस भक्त को दिल से सैल्यूट 🫡

ये वीडियो गुरुजी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी



बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री.. 🚩🙏 pic.twitter.com/qELZxMfZIc — Amrendra Bahubali 🇮🇳 (@TheBahubali_IND) November 18, 2025

वीडियो में देख सकते हैं कि लड़का कार के बोनट पर ही फोटो बनानी शुरू कर देता है और देखते ही देखते लड़के ने इतनी सुंदर कलाकारी दिखाई, जिसे देखने वाला देखता ही रह जाए. बालों से किसी की फोटो बनाना कोई आम बात नहीं है, लेकिन इस लड़के की कलाकारी देख लगता है कि इसके हाथ में जादू है.

वीडियो पर लोगों के आए जबरदस्त कमेंट्स

इस 26 सेकंड के वीडियो ने लड़के के अंदर की भक्ति को दिखाया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते ही. कुछ ही देर में ये वीडियो वायरल हो गया. लोगों ने लड़के के टैलेंट की खूब तारीफ की तो वहीं कुछ ने कहा कि बालों से कैसे कोई इतनी सुंदर फोटो बना सकता है?

वहीं कुछ ने कहा कि क्या कला है लड़के के अंदर. हर तरफ से वीडियो पर कमेंट्स सामने आ रहे हैं और लगातार लोग लड़के के इस टैलेंट की तारीफ कर रहे हैं और साथ ही वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है.