Video: कार लेकर निकला शख्स, साइड मिरर से बाहर निकला सांप, तमिलनाडु का वीडियो वायरल

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के नामक्कल-सेलम रोड पर एक चौंका देने वाली घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, यहां एक ड्राइवर ने कार के साइड मिरर में एक सांप को देखा. इस दौरान ड्राइवर अपनी कार को चला रहा था और अचानक उसने जैसे ही मिरर की तरफ देखा ड्राइवर बिल्कुल हैरान रह गया. इस घटना के वीडियो ने सभी को चौंका दिया है.

चलती कार के साइड मिरर में दिखा सांप

वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप कार के मिरर के नीचे लटकते हुए देखा गया है. कार में अन्य लोग भी मौजूद हैं. सांप मिरर में फंसा हुआ नजर आ रहा है. वह बार-बार खुद को मिरर से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन वह मिरर में बुरी तरह फंसा हुआ होता है.

⚠️ Safety Alert for Drivers!



Shocking Incident on Namakkal–Salem Road: Snake Discovered Inside Car’s Side Mirror While Driving



As the cold and rainy season sets in, motorists are urged to be extra cautious before hitting the road. Always inspect your vehicle thoroughly… pic.twitter.com/AOGzVdArxi — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) November 11, 2025

यह घटना कार ड्राइवर और कार में मौजूद अन्य लोगों के लिए गंभीर हो सकती थी. वीडियो में देख सकते हैं कि कार चल रही है और सांप लटका हुआ है. ये दृश्य काफी खतरनाक नजर आ रहा है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ कि सांप को मिरर से कैसे निकाला गया.

सर्दी और बारिश के मौसम में सावधानी बरते

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर Karnataka Portfolio ने शेयर किया है और साथ ही पोस्ट में ड्राइवरों को सलाह भी दी है कि सभी को अपनी कारों की अच्छी तरह से जांच करना चाहिए. खासकर साइड मिरर को. सड़कों पर निकलने से पहले उन्हें इन भी चीजों का ध्यान देना चाहिए.

साथ ही पोस्ट में यह भी लिखा कि जैसे ही सर्दी और बारिश का मौसम शुरू होता है. ड्राइवरों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. बोनट, साइ मिरर इन जगहों पर सांप और अन्य छोटे जीव गर्मी का तलाश में घुस जाते हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है.