हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: कार लेकर निकला शख्स, साइड मिरर से बाहर निकला सांप, तमिलनाडु का वीडियो वायरल

Video: कार लेकर निकला शख्स, साइड मिरर से बाहर निकला सांप, तमिलनाडु का वीडियो वायरल

Viral Video: तमिलनाडु के नामक्कल-सेलम रोड से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें ड्राइवर ने कार के साइड मिरर में एक सांप को देखा. सांप मिरर से बाहर निकलता नजर आया. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 11 Nov 2025 03:04 PM (IST)
Preferred Sources

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के नामक्कल-सेलम रोड पर एक चौंका देने वाली घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, यहां एक ड्राइवर ने कार के साइड मिरर में एक सांप को देखा. इस दौरान ड्राइवर अपनी कार को चला रहा था और अचानक उसने जैसे ही मिरर की तरफ देखा ड्राइवर बिल्कुल हैरान रह गया. इस घटना के वीडियो ने सभी को चौंका दिया है. 

चलती कार के साइड मिरर में दिखा सांप

वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप कार के मिरर के नीचे लटकते हुए देखा गया है. कार में अन्य लोग भी मौजूद हैं. सांप मिरर में फंसा हुआ नजर आ रहा है. वह बार-बार खुद को मिरर से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन वह मिरर में बुरी तरह फंसा हुआ होता है.

यह घटना कार ड्राइवर और कार में मौजूद अन्य लोगों के लिए गंभीर हो सकती थी. वीडियो में देख सकते हैं कि कार चल रही है और सांप लटका हुआ है. ये दृश्य काफी खतरनाक नजर आ रहा है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ कि सांप को मिरर से कैसे निकाला गया.

सर्दी और बारिश के मौसम में सावधानी बरते

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर Karnataka Portfolio ने शेयर किया है और साथ ही पोस्ट में ड्राइवरों को सलाह भी दी है कि सभी को अपनी कारों की अच्छी तरह से जांच करना चाहिए. खासकर साइड मिरर को. सड़कों पर निकलने से पहले उन्हें इन भी चीजों का ध्यान देना चाहिए.

साथ ही पोस्ट में यह भी लिखा कि जैसे ही सर्दी और बारिश का मौसम शुरू होता है. ड्राइवरों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. बोनट, साइ मिरर इन जगहों पर सांप और अन्य छोटे जीव गर्मी का तलाश में घुस जाते हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है.

और पढ़ें
Published at : 11 Nov 2025 03:04 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu News TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर था पूरे टेरर रैकेट का मास्टरमाइंड, टारगेट कुछ और था?
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर था पूरे टेरर रैकेट का मास्टरमाइंड, टारगेट कुछ और था?
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: 3 बजे अमित शाह की जांच एजेंसियों के अधिकारियों के साथ होगी बड़ी बैठक
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके की जांच पहुंची Lucknow, आतंकी कनेक्शन को लेकर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: चहल-पहल के बीच जब अचानक हुआ धमाका, सामने आया ताजा वीडियो | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके को लेकर गृह मंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई खत्म | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के बाद अब लखनऊ में तेज जांच, डॉक्टर परवेज के ठिकानों पर छापा | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर था पूरे टेरर रैकेट का मास्टरमाइंड, टारगेट कुछ और था?
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर था पूरे टेरर रैकेट का मास्टरमाइंड, टारगेट कुछ और था?
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
शिक्षा
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
हेल्थ
Heart Attack: घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Embed widget