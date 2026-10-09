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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगरोड किनारे बैठी हसीना को बच्चे ने दिए फूल, रिएक्शन वायरल

रोड किनारे बैठी हसीना को बच्चे ने दिए फूल, रिएक्शन वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक छोटे बच्चे ने पास बैठी युवती को फूल दिया. फूल लेने के बाद बच्चे और यूवती के चेहरे पर जो मुस्कान आई, उसे हर कोई पसंद कर रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Oct 2026 02:46 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो बिना किसी बड़ी घटना के भी चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें सड़क किनारे एक छोटा बच्चा फूल लेकर एक युवती के पास पहुंचता है. इसके बाद जो होता है, वह इस वीडियो को खास बना देता है.

वीडियो में रात के समय सड़क किनारे बैठी एक युवती दिखाई देती है. तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आता है और उसे फूल देता है. बच्चे की इस हरकत पर युवती मुस्कुराने लगती है. उसके चेहरे पर आई खुशी और बच्चे के साथ उसका यह प्यारा व्यवहार वीडियो को बेहद खास बना देता है.

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बच्चे की मासूमियत ने खींचा ध्यान

वीडियो में बच्चा बड़े ही प्यार और मासूमियत से युवती के पास आता दिखाई देता है. उसके हाथ में फूल हैं और वह उसे युवती को देने की कोशिश करता है. युवती भी उसकी तरफ ध्यान देती है और मुस्कुराकर प्रतिक्रिया देती है. यूजर्स को दोनों का यह अंदाज खूब पसंद आ रहा है. क्योंकि अक्सर सड़क किनारे फूल बेचने वाले बच्चों या ऐसे लोगों को लोग जल्दबाजी में नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन इस वीडियो में बच्चा और युवती कुछ पल के लिए एक-दूसरे से जुड़ते नजर आते हैं.

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मुस्कान ने बना दिया पल खास

वीडियो में युवती और बच्चे दोनों का मुस्कुराना इसे और प्यारा बना देता है. युवती फूल लेने के बाद बच्चे को देखकर उसकी तरफ फ्लाइंग किस करती नजर आती है और बच्चा उसे देख एक बहुत ही प्यारी और शर्मिली सी मुस्कान देता नजर आता है. हालांकि इसके बाद युवती अपने पर्स से पैसे निकालर बच्चे को देती है. बच्चा उसे लेकर खुश हो जाता है और युवती फिर से हंसने लगती है.

कमेंट्स में यूजर्स दे रहे प्यार

वीडियो पर कई लोग कमेंट कर रहे हैं. कई लोगों ने केवल दिल वाली इमोजी शेयर कर अपनी प्रतिक्रिया दी और कुछ लोगों ने कमेंट कर अपनी भावनाएं शेयर की. एक यूजर ने बड़ा ही प्यारा कमेंट कर लिखा कि बच्चे की मुस्कान देखकर मेरा दिन अच्छा हो गया. एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि यह वीडियो बेहद क्यूट है और मैं इसे बार-बार देख रहा हूं. हालांकि एक अन्य यूजर के कमेंट ने भी ध्यान खींचा है. यूजर का कहना है कि बच्चों को कभी भी ऐसे पैसे नहीं देना चाहिए, इससे आप चाइल्ड बैगिंग को सपोर्ट करते हो.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 02:46 PM (IST)
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