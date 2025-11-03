Video: बाइक पर लेटकर किए स्टंट, सीधे ट्रक से भिड़ा युवक, फिर जो हुआ... हादसे का वीडियो वायरल

Road Accident Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर स्टंट के नाम पर कई युवा अपनी जान खतरे में डालते नजर आते हैं. बिना सेफ्टी गियर के तेज रफ्तार में बाइक चलाना, अजीबोगरीब स्टंट करना और उसे रिकॉर्ड करके वायरल करना अब ट्रेंड बन गया है. लेकिन कई बार यही शौक बड़ा हादसा बन जाता है. इसी तरह का एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया.

युवकों ने बाइक पर पेठ के बल लेटकर किया स्टंट

इस वीडियो में कुछ युवक सड़क पर बाइक से खतरनाक स्टंट करते नजर आते हैं. वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि कुछ युवक हाईवे जैसी सड़क पर तेज रफ्तार से बाइक चला रहे हैं. खास बात यह है कि उन्होंने अपना शरीर उल्टा करके बाइक पर लेटने जैसा तरीका अपनाया हुआ है. यानी उन्होंने हैंडल तो पकड़ा हुआ है, लेकिन पैर ऊपर की तरफ बाइक पर रखे हुए हैं और वे पेठ के बल लेटकर बाइक चला रहे हैं.

स्पीड इतनी तेज है कि देखने वाला भी डर जाए. तभी अचानक आगे एक ट्रक जा रहा होता है. जैसे ही ट्रक पास आता है, युवक सीधी अवस्था में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज रफ्तार होने की वजह से एक युवक बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी बाइक सीधे ट्रक से टकरा जाती है. टक्कर लगते ही वह जोर से सड़क पर गिर जाता है.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

हादसा इतना गंभीर दिखता है कि कुछ सेकंड के लिए वीडियो देखने वाले भी सदमे में आ जाएं. उसकी बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई देती है. जानकारी के अनुसार युवक को गंभीर चोटें आई हैं, हालांकि अभी यह पता नहीं चल सका कि वह बचा या नहीं और यह घटना कहां की है.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने जमकर कमेंट किए. कुछ ने लिखा, स्टंट करने का शौक जान पर मत खेलो, तो किसी ने कहा, ये फिल्म नहीं असली जिंदगी है. कई लोगों ने सलाह भी दी कि सड़क स्टंट का नहीं, सफर का रास्ता है.