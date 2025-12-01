शादियों का माहौल है. शादी में दूल्हा-दुल्हन के घर वालों की टेंशन ये होती है कि कहीं खाना न खराब हो जाए और वहीं दूल्हा दुल्हन की टेंशन ये होती है कि उनकी एंट्री ना खराब हो जाए. खाने के लिए तो हलवाई बैठा है लेकिन अब एंट्री के लिए ऐसा फोटोग्राफर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो हर दुल्हन और हर दूल्हे की तमन्ना है. जी हां, वायरल हो रहे वीडियो में एक फोटोग्राफर अपने ग्रुप के साथ शादी में आए उन शैतान बच्चों का खेल बिगाड़ता दिख रहा है जो फ्रेम में घुसकर दूल्हा दुल्हन की एंट्री बिगाड़ देते हैं.

शादी में एंट्री खराब करने आए बच्चों का फोटोग्राफर ने बिगाड़ा खेल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शादी समारोह में आए शैतान बच्चे वहां के फोटोग्राफर के हाथ लग गए हैं. स्टेज हो या फिर दूल्हा दुल्हन का फ्रंट, ये फोटोग्राफर बच्चों को कभी एक हाथ से उठाकर साइड कर रहा है तो कभी गोद में उठाकर किनारे बैठा रहा है. इतना ही नहीं, जब स्टेज पर मेहमानों के तस्वीर लेने की बारी आई तो एक कैमरामैन स्टेज पर भी बच्चों को भगाने के लिए खड़ा हो गया.

स्टेज और फ्रेम से गोद में उठा बाहर निकाला

वीडियो में दिख रहा है कि एक छोटी बच्ची को फोटोग्राफ स्टेज से वापस नीचे भेज रहा है ताकि फ्रेम में आकर बच्ची तस्वीरें ना खराब कर दे. वहीं स्टेज के बीच में आ चुके बच्चों को एक फोटोग्राफर हाथ से किसी सामान की तरह उठाकर नीच रख रहा है. पूरा इंटरनेट अब इसी बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि ये फोटोग्राफर आखिर मिलेगा कहां. कुछ भी हो, ऐसा फोटोग्राफर मिलना हर किसी की तमन्ना का हिस्सा होता है.

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को shreeweddingdiary नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस वीडियो को देखकर मेरी सारी भड़ास निकल गई. एक और यूजर ने लिखा...अरे भाई इनकी मां बुरा मान जाएगी तो मुसीबत हो जाएगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बेचारे बच्चे कितने मासूम हैं, इन्हें स्टेज से उतार ही दो.

