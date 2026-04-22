मातम में बदली शादी, बारात लेकर जा रहे परिवार को बेकाबू कार ने रौंदा, वीडियो देख कांप जाएगी रूह

बारात लेकर जा रहे एक परिवार का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप खुश नहीं बल्कि दुखी हो जाएंगे. इस वीडियो में शादी की खुशियों को मातम में बदलते हुए देखा जा सकता है जहां हंसते खेलते परिवार की खुशियों को ऐसी नजर लगी कि कुछ सेकंड पहले फूले नहीं समा रहा परिवार अगले ही पल दहाड़े मार रोने लगा. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

मातम में बदली बारात की खुशियां

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक घर के बाहर बारात सजी है, गाड़ियों को दुल्हन की तरह सजाया गया है और दूल्हा अपनी सपनों की रानी को लेने बस रवाना ही होने वाला है. लोग बड़े खुश हैं और घर के गेट से सजी हुई कार बस धीरे धीरे कैमरे को पोज देते हुए आगे बढ़ रही है. इतने में कार को फिल्माता हुआ एक शख्स कैमरा लेकर सड़क पर आ जाता है और बस यहीं हो जाती है उससे सबसे बड़ी भूल, इसके बाद जो होता है वो मंजर देखने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए.

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सिरसा, हरियाणा। एक शादी की बिदाई।

परिवार खड़ा था। फोटोग्राफर तस्वीरें ले रहा था।

गाड़ियाँ तैयार थीं। दुल्हन रुखसत होने वाली थी।



तभी → बाईं तरफ से एक तेज़ रफ्तार हैचबैक आई।

बेकाबू। सीधे भीड़ की… pic.twitter.com/CbS0F1KCe1 — Rajneeti Tadka 🌶️ (@RajneetiTadka) April 22, 2026

बारात में घुसी बेकाबू कार और अगले ही पल मचा कोहराम

वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही सड़क पर कैमरामैन आता है वैसे ही बाएं ओर से आ रही एक तेज रफ्तार बेकाबू कार कैमरामैन को जोरदार टक्कर मार देती है जिसके बाद कैमरा पकड़ा शख्स जमीन से लगभग 10 फीट हवा में उछलता है और फिर नीचे आ गिरता है. जो लोग कुछ देर पहले बारात की खुशियां मना रहे थे अगले ही पल मातम मनाने को मजबूर हो जाते हैं. कार भी टक्कर मारकर आगे जाकर डिवाइडर से टकरा जाती है और फिर लोगों की वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है. पूरा मामला हरियाणा के सिरसा का बताया जा रहा है.

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यूजर्स ने जताया दुख, बोले रूह कांप गई

वीडियो को @RajneetiTadka नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बेहद दर्दनाक हादसा, एक लापरवाही ने परिवार की खुशियां छीन लीं, मेरी तो रूह कांप गई. एक और यूजर ने लिखा...शराब पिए लोग इसी तरह परिवारों की खुशियां छीनते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कैमरामैन को भी सड़क के बीच नहीं आना चाहिए था.

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