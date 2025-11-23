Viral Shocking Video: कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर समझ नहीं आता कि हंसा जाए या दिमाग पर हाथ रख लिया जाए. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक साधारण सफेद कार को लोगों ने मानो मिनी ट्रक बना दिया है. वीडियो में दिखाई देता है कि कार की छत पर घर का छोटा-बड़ा लगभग हर सामान बांधा गया है जैसे साइकिलें, फर्नीचर, बैग, और भी बहुत कुछ. देखने वालों को यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने सामान को आखिर एक कार पर कैसे लाद दिया गया.

कार पर घरेलू सामान के साथ तीन-चार साइकिलें भी बंधी दिखी

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सफेद कार सड़क पर जा रही है, लेकिन उसकी छत को देखकर कार से ज्यादा वो एक ट्रक जैसी दिख रही है. ऊपर बड़े-बड़े रस्सों से सामान को बांधा गया है. खास बात यह है कि सामान सिर्फ थोड़ा नहीं है, बल्कि पूरा घर जैसे कार पर रख दिया गया हो. एक-दो नहीं बल्कि तीन-चार साइकिलें एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, साथ में टेबल-कुर्सियां, बैग और दूसरे घरेलू सामान भी बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं.

सड़क पर चलती इस कार को देखकर आस-पास से गुजरने वाले लोग रुक-रुक कर वीडियो बना रहे हैं. कई लोग कार को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि इतनी चीजें एक छोटे से वाहन पर देखना आम बात नहीं है. देखने वालों को ऐसा लगता है कि बस जरा सा हलचल हुई और कार सामान के बोझ से दब जाएगी.

ये कार है या पूरा घर शिफ्टिंग ट्रक-यूजर्स ने किए कमेंट

जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो लोगों ने कमेंट्स की बौछार लगा दी. किसी ने लिखा कि भाई, ये कार है या पूरा घर शिफ्टिंग ट्रक. तो किसी ने मजाक में कहा कि इतना सामान तो ट्रक वाले भी नहीं रखते. वहीं कुछ दर्शकों ने यह भी कहा कि वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सामान एक जगह शिफ्ट करने की जल्दी में पूरी कार का इस्तेमाल कर लिया गया हो. वीडियो लगातार इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देखकर मजे भी ले रहे हैं और हैरानी भी जता रहे हैं.