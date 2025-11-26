Video: शीशे के एक तरफ राम... दूसरी ओर हनुमान, आर्टिस्ट ने दिखाया अनोखा चमत्कार, वीडियो वायरल

Viral Shocking Video: कला की दुनिया में कई बार ऐसी रचनाएं बनती हैं, जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कलाकार ने राम की एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, लेकिन जैसे ही पेंटिंग के सामने शीशा रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब पूरी तरह बदलकर हनुमान के रूप में दिखाई देता है. यह दृश्य वीडियो में साफ दिखाई देता है और हर कोई इसे देखकर हैरान रह गया है.

चर्चा में कलाकार की अनोखी पेंटिंग

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में कलाकार अकबर मोमिन दिख रहे हैं, जिन्होंने राम की बेहद खूबसूरत पेंटिंग बनाई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कलाकार बड़े ध्यान और नाज़ुक स्ट्रोक्स के साथ राम जी की आर्टवर्क पूरी कर रहे हैं. राम के माथे का तिलक, मुकुट, आंखें और चेहरे की भावनाएं हर विवरण को बेहद बारीकी से दिखाया किया गया है. पेंटिंग को देखने वाले किसी भी व्यक्ति को साफ तौर पर यही लगता है कि सामने सिर्फ और सिर्फ राम का चित्र है.

Akbar Momin made this beautiful painting of Shri Ram Bhagwan, which transforms into Hanuman Ji when reflected in a mirror.



Jihadis will brand him a Kafir too.



These Jihadis hate anyone who doesn't hate. https://t.co/siGCcs7kbJ pic.twitter.com/2aqo1pMTtu — Incognito (@Incognito_qfs) November 24, 2025

असली जादू तब होता है जब कलाकार फ्रेम के बगल में रखे बड़े शीशे को पेंटिंग के पास ले जाते हैं. जैसे ही पेंटिंग का प्रतिबिंब शीशे में दिखाई देता है, पूरा दृश्य बदल जाता है. शीशे में वही पेंटिंग हनुमान के रूप में दिखाई देने लगती है, वही चेहरा, वही आंखें, वही भावनाएं, लेकिन पूरी तरह से हनुमान जी का स्वरूप.

लोगों ने कलाकार की तारीफें की

यह देखकर मौजूद लोग ही नहीं बल्कि वीडियो देखने वाले लोग भी आश्चर्य में पड़ गए. कमेंट्स में लोग कलाकार की मेहनत और कल्पनाशक्ति की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने इसे कला में भक्ति का अद्भुत मेल कहा है. लोगों का कहना है कि भक्ति, कला और प्रतिभा का इतना सुंदर संगम देखने को बहुत कम मिलता है. कई लोग ने कमेंट में लिखा कि कलाकार ने सिर्फ पेंटिंग नहीं बनाई, बल्कि भक्ति को एक नई दिशा दी है.