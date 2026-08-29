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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमैं सचिन की याद में रोती थी...अपनी लव स्टोरी बता भावुक हुई सीमा हैदर

मैं सचिन की याद में रोती थी...अपनी लव स्टोरी बता भावुक हुई सीमा हैदर

वायरल वीडियो में सीमा हैदर अपने दूसरे पति सचिन मीणा के साथ मोहब्बत के कुछ लम्हे और मोहब्बत के लिए की गई उनकी जद्दोजहद अपने फैंस के साथ शेयर कर रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Aug 2026 02:29 PM (IST)
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कहते हैं मोहब्बत अगर सरहद पार की हो तो ज्यादा रुलाती है. ऐसी ही मोहब्बत की गवाह है पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर, जो अपने प्यार सचिन मीणा की खातिर सरहद पार से भारत आ पहुंची और अब ग्रेटर नोएडा में अपने दूसरे पति सचिन मीणा के साथ जिंदगी जी रही है. हाल ही में सीमा हैदर ने कैमरे पर अपनी लव स्टोरी बताई जिसे बताते हुए सीमा खुद भावुक हो गई और कहने लगी कि मैं सचिन से पूछती थी कि क्या हम कभी मिल पाएंगे और आज समय देखो हम लोग साथ रह रहे हैं.

अपनी प्रेम कहानी बता भावुक हुई सीमा हैदर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सीमा हैदर अपने दूसरे पति सचिन मीणा के साथ मोहब्बत के कुछ लम्हे और मोहब्बत के लिए की गई उनकी जद्दोजहद अपने फैंस के साथ शेयर कर रही है. वीडियो में सीमा कहती है कि मैंने बहुत दुख देखे हैं सचिन के लिए जब मैं पाकिस्तान में थी.  मैं रोती थी सचिन के लिए और कहती थी कि सचिन क्या हम कभी मिलेंगे.  क्या मैं कभी हिंदुस्तान आ पाऊंगी या तुम कभी पाकिस्तान आ पाओगे. 

मैं सचिन के लिए बहुत रोई हूं

इसके बाद सीमा कहती है कि मैं सचिन की याद में रोती थी. मैंने सचिन के लिए बहुत दुख झेले, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी. लेकिन आज मैं हम बेहद खुश हैं क्योंकि आज हम लोग साथ में हैं. इससे पहले भी सचिन मीणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और अपने बीवी बच्चों को याद कर भावुक हो गया था. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत

वीडियो को Seema Meena ने अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...सचिन से मोहब्बत में ये महिला सरहद पार करके आ गई. एक और यूजर ने लिखा...इसे कहते हैं मोहब्बत के लिए पागलपन. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अगर ये सच बोल रही है तो इसकी जुनून को मानना पड़ेगा.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Aug 2026 02:29 PM (IST)
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