शॉपिंग की साफ सफाई देख गांव की दादी ने की मासूम हरकत! वीडियो देख गुदगुदाए यूजर्स

सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो अक्सर आते रहते हैं, जो दिल को छू जाए और देखने वाले के चेहरे पर मुस्कान ला दें. लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सिर्फ हंसी ही नहीं, बल्कि मासूमियत और इंसानियत की झलक भी दिखाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बूढ़ी दादी अपने गांव की सादगी और मासूमियत के साथ शहर के आधुनिक जीवन की एक अनोखी झलक पेश कर रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि दादी अपने परिवार के साथ मॉल में घूम रही हैं और जैसे ही मॉल की चमक-दमक और साफ-सफाई देखती हैं, वह अपनी चप्पलें उतारकर हाथ में पकड़ लेती हैं. यह दृश्य सोशल मीडिया यूजर्स को इतना गुदगुदा गया कि अब यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है और हर कोई इसे शेयर कर रहा है.

शॉपिंग मॉल की चमक धमक देख दादी ने हाथ में ले ली चप्पल

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दादी शहर के मॉल की चमक-दमक और चमकती हुई फ्लोर देखकर हैरान हैं. उनके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का मिश्रण साफ देखा जा सकता है. उन्होंने अपनी चप्पलें उतारकर हाथ में पकड़ लीं ताकि वह मॉल की साफ-सुथरी फर्श पर सीधे कदम न रखें. इस छोटे से कदम में उनकी मासूमियत और सादगी झलकती है, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया है. वीडियो में दादी के हाथ में चप्पल लिए हुए कदम उठाने का तरीका और उनके चेहरे पर मुस्कान ने इंटरनेट पर लोगों को खूब हंसाया और कई लोग उनके मासूम अंदाज के दीवाने हो गए.

यह भी पढ़ें: कैमरा ना होता तो यकीन मुश्किल था! रेलवे फाटक पर बकरे की तरह कटा शख्स- डरा देगा वीडियो

दादी की मासूमियत पर गुदगुदाए यूजर्स

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि "यह दादी की सादगी और मासूमियत ही असली खूबसूरती है" और "ऐसी मासूमियत हमें अपने जीवन की छोटी-छोटी खुशियों की याद दिलाती है". वीडियो को शेयर करने वाले लोगों ने लिखा कि यह वीडियो दिखाता है कि असली खुशी और आदर्श व्यवहार किसी भी आधुनिक शहर की चमक-दमक से प्रभावित नहीं होता. वीडियो को @itsmanish80 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: मसाज ले रही लड़की का चुपके से बनाया वीडियो! मनचले का पीट पीटकर बना दिया भूत- वीडियो वायरल