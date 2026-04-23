हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बालों में कर्ल ट्रीटमेंट करा रही महिला के साथ हादसा, करंट से मरते-मरते बची, डरा देगा वीडियो

Video: बालों में कर्ल ट्रीटमेंट करा रही महिला के साथ हादसा, करंट से मरते-मरते बची, डरा देगा वीडियो

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि महिला एक सैलून चेयर पर बैठी है और उसके बालों पर इलेक्ट्रिक मशीन से ट्रीटमेंट किया जा रहा है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है लेकिन फिर आगे जो हुआ उसने सभी को डरा दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 23 Apr 2026 08:29 AM (IST)
Preferred Sources

सोचिए… आप आराम से सैलून में बैठे हों, हेयर स्टाइल बनवा रहे हों, रिलैक्स मूड में फोन चला रहे हों… और अचानक एक ऐसा झटका लगे कि पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूम जाए! कुछ ऐसा ही हुआ इस वायरल वीडियो में, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. एक महिला सैलून में इलेक्ट्रिक मशीन से हेयर ट्रीटमेंट करा रही थी, लेकिन ये ट्रीटमेंट उसके लिए खतरनाक हादसे में बदल गया. वीडियो में जो नजारा दिखता है, वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है  और इसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी.

इलेक्ट्रिक मशीन बनी जानलेवा खतरा

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महिला एक सैलून चेयर पर बैठी है और उसके बालों पर इलेक्ट्रिक मशीन से ट्रीटमेंट किया जा रहा है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में मशीन से तेज करंट का झटका लगता है. महिला अचानक झटके से उछलती है और उसका शरीर अनियंत्रित होकर कांपने लगता है. ऐसा लगता है जैसे उसे करंट ने पूरी तरह जकड़ लिया हो. आसपास कोई तुरंत मदद करता नहीं दिखता, जिससे स्थिति और भी डरावनी हो जाती है.

तड़पते हुए कुर्सी से गिरी महिला

करंट लगने के बाद महिला की हालत बेहद खराब हो जाती है. वो चीखती है, हाथ-पैर मारती है और फिर अचानक कुर्सी से नीचे गिर जाती है. गिरते ही वो कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत हो जाती है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बेहोश हो चुकी थी. इस पूरी घटना ने वहां मौजूद लोगों को भी हिलाकर रख दिया. वीडियो देखने वाले लोग भी यही कह रहे हैं कि ये हादसा जानलेवा साबित हो सकता था.

यह भी पढ़ें: Kota Viral Video : लड़के ने सुतली बम जला मगरमच्छों पर फेंका! धमाका सुन तिलमिला गए पानी के दरिंदे, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा… “हेयर स्टाइल कराने गई थी, करंट स्टाइल मिल गया!” दूसरे ने कहा… “अब तो सैलून जाने से पहले हेलमेट पहनना पड़ेगा.” एक और यूजर बोला… “भाई मैं तो अब घर पर ही बाल कटवाऊंगा, ये सब नहीं झेल सकता.” कुछ यूजर्स ने इसे मजाक में लिया कुछ लोग इसे देखकर डर गए और बोले कि ऐसे हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: झप्पर में घुस गया था जहरीला दानव, लड़के ने डेयरिंग दिखा नंगे हाथ से ही पकड़ लिया

Published at : 23 Apr 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: बालों में कर्ल ट्रीटमेंट करा रही महिला के साथ हादसा, करंट से मरते-मरते बची, डरा देगा वीडियो
बालों में कर्ल ट्रीटमेंट करा रही महिला के साथ हादसा, करंट से मरते-मरते बची, डरा देगा वीडियो
ट्रेंडिंग
Video: रेलवे फाटक पर फंसा पिकअप टेंपो, सामने से आ रही ट्रेन ने मारी जोरदार टक्कर, वीडियो वायरल
रेलवे फाटक पर फंसा पिकअप टेंपो, सामने से आ रही ट्रेन ने मारी जोरदार टक्कर, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Tokyo में छाया देसी स्वाद! जापानी महिला हुई पानी पुरी की मुरीद, अब वहीं डालेगी खुद का स्टॉल
Tokyo में छाया देसी स्वाद! जापानी महिला हुई पानी पुरी की मुरीद, अब वहीं डालेगी खुद का स्टॉल
ट्रेंडिंग
जानलेवा शौक ने बनाया करोड़पति, हजारों जहरीले सांपों को पालकर खूब पैसे छाप रही ये लड़की
जानलेवा शौक ने बनाया करोड़पति, हजारों जहरीले सांपों को पालकर खूब पैसे छाप रही ये लड़की
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: चुनाव आयोग के 'AI' ने कैसे छीना बंगाल का वोट? | Bengal Election 26 | Seedha Sawal
Pahalgam Attack Anniversary: पहलगाम हमले की बरसी पर पर्यटकों की घाटी पर सैलाब | Kashmir Terror
Chitra Tripathi: सीजफायर के पीछे ट्रंप की क्या है रणनीति? | Janhit | Iran US Ceasefire | Hormuz
Pratima Mishra: 'झालमुड़ी' के बाद चर्चा में 'माछ-भात'! | Bharat Ki Baat | PM Modi | Anurag Thakur
Pratima Mishra: क्या ट्रंप का 'माइंड गेम' उन पर ही उल्टा पड़ा? | Bharat Ki Baat | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
US Israel Iran War Live: 'समय का कोई दबाव नहीं', होर्मुज नाकेबंदी के बीच ईरान संग बातचीत पर बोले डोनाल्ड ट्रंप
Live: 'समय का कोई दबाव नहीं', होर्मुज नाकेबंदी के बीच ईरान संग बातचीत पर बोले डोनाल्ड ट्रंप
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
विश्व
पाकिस्तान में बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को क्यों बोला Thank You? कहा- आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट... 
पाकिस्तान में बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को क्यों बोला Thank You? कहा- आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट... 
आईपीएल 2026
Rishabh Pant Statement: क्यों हार गई लखनऊ सुपर जायंट्स? ऋषभ पंत के बयान में झलका दर्द, जानें किसको बताया जिम्मेदार
क्यों हार गई लखनऊ सुपर जायंट्स? ऋषभ पंत के बयान में झलका दर्द, जानें किसको बताया जिम्मेदार
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 35: ‘धुरंधर 2’ का बाल भी बांका नहीं कर पाई 'भूत बंगला', 35वें दिन भी की शानदार कमाई, जानें- 'पुष्पा 2' को पछाड़ने से है कितनी दूर?
‘धुरंधर 2’ का बाल भी बांका नहीं कर पाई 'भूत बंगला', 35वें दिन भी की शानदार कमाई
विश्व
बंद हो जाएगा सबका इंटरनेट अगर... होर्मुज में फायरिंग के बीच मंडराया बड़ा खतरा, डेटा वॉर होगा?
बंद हो जाएगा सबका इंटरनेट अगर... होर्मुज में फायरिंग के बीच मंडराया बड़ा खतरा, डेटा वॉर होगा?
नौकरी
​ग्रेजुएट्स के लिए मौका! LIC HFL में जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, इस डेट से पहले करना होगा अप्लाई
​ग्रेजुएट्स के लिए मौका! LIC HFL में जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, इस डेट से पहले करना होगा अप्लाई
जनरल नॉलेज
अमेरिका क्यों छोड़ना चाहते हैं 10 में से 4 भारतीय, जानें किस तरह बदल रहे वहां के हालात?
अमेरिका क्यों छोड़ना चाहते हैं 10 में से 4 भारतीय, जानें किस तरह बदल रहे वहां के हालात?
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget