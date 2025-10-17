हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसोशल मीडिया पर छाई रूसी महिला की कहानी, बेंगलुरु में अपनी मेड को देती हैं 45 हजार सैलरी

सोशल मीडिया पर छाई रूसी महिला की कहानी, बेंगलुरु में अपनी मेड को देती हैं 45 हजार सैलरी

यह खबर सामने आते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई. कुछ लोग उनके फैसले की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ इसे मार्केट खराब करने वाला कदम बता रहे हैं, लेकिन यह कहानी सिर्फ एक बड़ी सैलरी की नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 17 Oct 2025 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

बेंगलुरु में रहने वाली एक रूसी महिला इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी घरेलू सहायिका यानी मेड को हर महीने 45,000 से ज्यादा सैलरी देना शुरू किया है. यह खबर सामने आते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई. कुछ लोग उनके फैसले की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इसे मार्केट खराब करने वाला कदम बता रहे हैं. 

हालांकि, यह कहानी सिर्फ एक बड़ी सैलरी की नहीं है, यह सोच और इंसानियत की भी कहानी है. इस महिला का नाम यूलिया असलमोवा है, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर और प्रोफेशनल हैं. उन्होंने न सिर्फ अपने घरेलू काम के लिए एक मेड को हायर किया, बल्कि उसे पूरी इज्जत, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और करियर ग्रोथ का मौका भी दिया. 

यूलिया की सोच की हो रही तारीफ 

यूलिया का मानना है कि हर इंसान की नौकरी की इज्जत होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर क्यों न हो. वह कहती हैं कि जैसे कंपनियों में कर्मचारियों के लिए KPI होते हैं, वैसे ही उन्होंने अपनी मेड के लिए भी एक प्रणाली बनाई ताकि उसे यह समझ में आए कि उसकी मेहनत और सुधार की वैल्यू है. जब उन्होंने अपनी बेटी एलिना के लिए एक मेड की तलाश शुरू की तो उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की. यूलिया ने करीब 20 महिलाओं का इंटरव्यू लिया और एक चेक लिस्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने देखा कि कौन मानसिक रूप से मजबूत, ईमानदार, और बच्चों के प्रति जिम्मेदार है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Iuliia Aslamova (@yulia_bangalore)

यूलिया की छोटी शुरुआत, मेड की बड़ी ग्रोथ 

शुरुआत में यूलिया को सिर्फ पार्ट टाइम मदद की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो उसे अच्छी सैलरी देनी चाहिए. पहले साल के बाद उन्होंने मेड की परफॉर्मेंस को देखकर 10 प्रतिशत की सैलरी बढ़ोतरी दी, इसके बाद दूसरे साल उन्होंने एक KPI सिस्टम शुरू किया, जिससे परफॉर्मेंस के आधार पर और ज्यादा कमाई का रास्ता खुला. वहीं तीसरे साल उन्होंने अपनी मेड को 1.7 गुना ज्यादा सैलरी, फुल-टाइम नौकरी, ट्रेनिंग और नई स्किल्स सीखने के मौके दिए. अब वह मेड को ड्राइविंग सीख रही हैं और जल्दी ही यूलिया की बेटी को स्कूल और क्लासेस ले जाने का काम भी करेगी. 

वहीं यूलिया ने अपने कैप्शन में एक जरूरी बात कही कि भारत में ज्यादा लोग अपनी मेड से पेशेवर या सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते. उनका कहना है कि अगर आप किसी इंसान को सम्मान, मौका और इंसाफ देंगे तो वह भी आपको वफादारी देगा. उनका मैसेज है कि दूसरों की नौकरी के बारे में वैसा ही सोचिए, जैसा आप अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं. 

सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं लोग?

इस कहानी ने सोशल मीडिया पर काफी ध्यान खींचा. कई लोग यूलिया की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने एक नई मिसाल पेश की है, जहां घरेलू कामकाज करने वालों को भी करियर ग्रोथ, इज्जत और अच्छी सैलरी दी जा सकती है. एक यूजर ने लिखा यूलिया, आप शानदार हैं. आपने जो तरीका अपनाया, वो बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए. वहीं कुछ लोग इससे असहमत भी है. कुछ का कहना है कि इतनी ज्यादा सैलरी देना बाकी लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि अब घरेलू काम करने वाली महिलाएं तुलना करेंगी और हर जगह इतनी सैलरी मांगेंगी. कुछ लोगों ने तंज कसते हुए कहा किये तो TCS या Infosys में मिलने वाली फ्रेशर सैलरी से भी ज्यादा है. हालांकि यूलिया का जवाब साफ है कि मैं रिश्तों और आपसी ग्रोथ में विश्वास रखती हूं,अगर आप लोगों से बुरा बर्ताव करेंगे, तो जिंदगी में कभी न कभी उसका नतीजा जरूर भुगतना पड़ेगा. 

यह भी पढ़ें दो मंजिला इमारत की छत से गिरा मासूम, नीचे से गुजर रहे शख्स ने ऐसे बचाई जान, देखें वीडियो

Published at : 17 Oct 2025 03:17 PM (IST)
Tags :
Russian Woman Social Media TRENDING VIRAL VIDEO House Help Viral Post Bengaluru Viral
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही- अमित शाह
बिहार चुनाव LIVE: एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही- अमित शाह
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
Advertisement

वीडियोज

आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Diwali 2025 Special: इस त्योहारी सीजन में रिलीज होंगी फिल्में और वेब सीरीज दिवाली की शुभकामनाएं
Bihar Election: Amit Shah-Nitish Kumar के बीच 15 मिनट की मीटिंग में क्या डील हुई? | NDA | Breaking
Bihar Election: Patna पहुंचे गृह मंत्री Amit Shah, आज से प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही- अमित शाह
बिहार चुनाव LIVE: एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही- अमित शाह
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
ओटीटी
Bhagwat Chapter 1 OTT Release: कब और कहां देख सकते हैं अरशद वारसी-जीतू भैया की फिल्म, वीकेंड को जाएगा मजेदार
कब और कहां देख सकते हैं अरशद वारसी-जीतू भैया की फिल्म, वीकेंड को जाएगा मजेदार
हेल्थ
घर का यह हिस्सा होता है सबसे खतरनाक, जहां रहता है मौत होने का डर! कार्डियोलॉजिस्ट से जानें सच
घर का यह हिस्सा होता है सबसे खतरनाक, जहां रहता है मौत होने का डर! कार्डियोलॉजिस्ट से जानें सच
नौकरी
दिवाली के बाद कत्लेआम कर सकती हैं कंपनियां, जानें कहां-कहां जाएंगी नौकरियां
दिवाली के बाद कत्लेआम कर सकती हैं कंपनियां, जानें कहां-कहां जाएंगी नौकरियां
यूटिलिटी
आयुष्मान कार्ड की खत्म हो गई लिमिट तो कैसे करा सकते हैं इलाज, जान लें जरूरी बात
आयुष्मान कार्ड की खत्म हो गई लिमिट तो कैसे करा सकते हैं इलाज, जान लें जरूरी बात
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget