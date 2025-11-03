गन दिखाकर शॉप लूटने आया था लुटेरा! महिला ने मार मारकर भूत भर दिया- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई एक ही बात कह रहा है “भाई, ऐसी हिम्मत हर किसी में नहीं होती.” दरअसल, एक दुकान में बंदूक लेकर लूटपाट करने आए लुटेरे की ऐसी हालत महिला दुकानदार ने की कि अब वो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. वीडियो में दिख रहा है कि कैसे गन दिखाकर डराने आया बदमाश खुद दो मिनट में दुम दबाकर भाग गया.
गन लेकर शॉप लूटने आए लुटेरे की महिला दुकानदार ने की कुटाई
वीडियो में एक महिला अपनी दुकान पर बैठी नजर आती है. तभी अचानक एक युवक सिर पर हुडी चढ़ाए, हाथ में गन लेकर अंदर आता है और गल्ले की ओर इशारा करते हुए महिला से पैसे मांगने लगता है. लेकिन जो हुआ उसके बाद पूरा मंजर बदल जाता है. महिला बिना एक पल गवाएं उस युवक की गन पकड़ लेती है और उसे नीचे गिरा देती है. इसके बाद महिला पूरे जोश के साथ काउंटर के पार जाकर लुटेरे पर टूट पड़ती है. लुटेरा कोशिश करता है भागने की लेकिन महिला उसके हाथ से गल्ले की प्लेट छीनकर उसी के सिर पर दे मारती है. वीडियो में साफ दिखता है कि हमले के बाद लुटेरा लड़खड़ाता है और बिना कुछ लिए वहां से भाग जाता है.
Indian Lady slaps the gun from the hand of the white man who tries to rob her store— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 2, 2025
pic.twitter.com/u6nVd0afQH
सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, यूजर्स ने की तारीफ
इस पूरी घटना की CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी है. लोग इस महिला की बहादुरी को सलाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि “ये हुई न असली शेरनी.” कई यूजर्स ने लिखा कि अगर ऐसी हिम्मत हर किसी में हो तो अपराधी खुद डर के मारे दुकान में आने से पहले दो बार सोचेंगे. वीडियो पर लाखों व्यूज और हजारों कमेंट आ चुके हैं.
कुल मिलाकर, इस वीडियो ने दिखा दिया कि हिम्मत अगर दिल में हो तो किसी भी हथियार से बड़ी ताकत नहीं होती. वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.
