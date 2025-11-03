गन दिखाकर शॉप लूटने आया था लुटेरा! महिला ने मार मारकर भूत भर दिया- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगन दिखाकर शॉप लूटने आया था लुटेरा! महिला ने मार मारकर भूत भर दिया- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

वीडियो में एक महिला अपनी दुकान पर बैठी नजर आती है. तभी अचानक एक युवक सिर पर हुडी चढ़ाए, हाथ में गन लेकर अंदर आता है और गल्ले की ओर इशारा करते हुए महिला से पैसे मांगने लगता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 03 Nov 2025 09:04 AM (IST)
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई एक ही बात कह रहा है “भाई, ऐसी हिम्मत हर किसी में नहीं होती.” दरअसल, एक दुकान में बंदूक लेकर लूटपाट करने आए लुटेरे की ऐसी हालत महिला दुकानदार ने की कि अब वो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. वीडियो में दिख रहा है कि कैसे गन दिखाकर डराने आया बदमाश खुद दो मिनट में दुम दबाकर भाग गया.

गन लेकर शॉप लूटने आए लुटेरे की महिला दुकानदार ने की कुटाई

वीडियो में एक महिला अपनी दुकान पर बैठी नजर आती है. तभी अचानक एक युवक सिर पर हुडी चढ़ाए, हाथ में गन लेकर अंदर आता है और गल्ले की ओर इशारा करते हुए महिला से पैसे मांगने लगता है. लेकिन जो हुआ उसके बाद पूरा मंजर बदल जाता है. महिला बिना एक पल गवाएं उस युवक की गन पकड़ लेती है और उसे नीचे गिरा देती है. इसके बाद महिला पूरे जोश के साथ काउंटर के पार जाकर लुटेरे पर टूट पड़ती है. लुटेरा कोशिश करता है भागने की लेकिन महिला उसके हाथ से गल्ले की प्लेट छीनकर उसी के सिर पर दे मारती है. वीडियो में साफ दिखता है कि हमले के बाद लुटेरा लड़खड़ाता है और बिना कुछ लिए वहां से भाग जाता है.

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, यूजर्स ने की तारीफ

इस पूरी घटना की CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी है. लोग इस महिला की बहादुरी को सलाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि “ये हुई न असली शेरनी.” कई यूजर्स ने लिखा कि अगर ऐसी हिम्मत हर किसी में हो तो अपराधी खुद डर के मारे दुकान में आने से पहले दो बार सोचेंगे. वीडियो पर लाखों व्यूज और हजारों कमेंट आ चुके हैं.

कुल मिलाकर, इस वीडियो ने दिखा दिया कि हिम्मत अगर दिल में हो तो किसी भी हथियार से बड़ी ताकत नहीं होती. वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

Published at : 03 Nov 2025 09:04 AM (IST)
