Road Accident Viral Video: तेलंगाना के हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाले हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक स्कूटी सवार की लापरवाही के कारण एक गंभीर हादसा हो गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा गया है कि कैसे स्कूटी सवार ने यातायात के नियमों की अवहेलना की और एक खतरनाक हादसे को न्यौता दिया.

पिकअप ट्रक से टकराया स्कूटी सवार

वीडियो की शुरुआत में देखा गया है कि एक स्कूटी सवार , जो बिना हेलमेट और रियरव्यू मिरर के स्कूटी चला रहा था. उसने मीडियन गैप से रास्ता पार करने की कोशिश की और जैसे ही वह स्कूटी लेकर आगे बढ़ा,वैसे ही एक पिकअप ट्रक उसके सामने आ गया, जिसके चलते एक भयानक टक्कर हो गई.

वीडियो में साफ देखा गया है कि बिना किसी सावधानी के स्कूटी सवार मीडियन गैप से निकलने की कोशिश करता है. स्कूटी सवार व्यक्ति टक्कर लगने से सड़क पर बुरी तरह गिर गया. गनीमत रही कि पीछे से आ रहा अन्य स्कूटी सवार ने समय रहते बैलेंस बनाया और हादसे की चपेट में आने से बच गया.

CCTV में कैद हुआ भयानक मंजर

हादसे के बाद मौके पर भीड़ लग जाती है. हालांकि, हादसे में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ. ये पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ तौर पर स्कूटी सवार की लापरवाही नजर आ रही है.

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने स्कूटी सवार की लापरवाही पर गुस्सा जाहिर किया, क्योंकि एक गलती के कारण कई लोग इस हादसे की चपेट में आ सकते थे.